Dl Sostegni: Lega, ok a nostre proposte per imprese autotrasporto

“Ottima notizia l’approvazione in commissione Bilancio dell’emendamento 37.0.15 emendamenti della Lega rivolti alle imprese di autotrasporto, per il quale ora attendiamo fiduciosi il vaglio dell’Aula del Senato. Grazie alle nostre proposte le imprese di autotrasporto saranno escluse dall’obbligo di contribuzione all’Autorità di regolazione dei trasporti e verranno quindi esentate dal versamento di contributi. Un intervento importante per far respirare le nostre attività, soffocate dalla crisi economica e dalla burocrazia.”



Lo dichiara in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega firmataria dell’emendamento approvato 37.0.15