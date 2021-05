Le torri di Alba si illuminano di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

L’8 maggio ricorre la giornata mondiale della Croce Rossa. La città di Alba illumina l'androne del Palazzo comunale di rosso ed espone sul balcone la bandiera della Croce Rossa.





L’Assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo dichiara: “Alba aderisce alla giornata mondiale della Croce Rossa ed esprime profonda gratitudine all’istituzione ed ai suoi volontari. In particolar modo vogliamo ringraziare il Comitato Locale di Alba, che quest’anno festeggia 40 anni dalla sua fondazione. In questi giorni il Comitato sta supportando i nostri Servizi Sociali nella consegna della spesa e dei farmaci ai cittadini positivi al Covid-19, un aiuto importante per alleviare i disagi causati dall’isolamento domiciliare”.