Nuovo impianto idrico a San Magno: "Possibile intorbidimento dell'acqua. Verrà risolto in breve tempo"

L’Alpi Acque S.p.A. (Gestore del Servizio idrico integrato nel Comune di Fossano) comunica che nei giorni 18-19 maggio si provvederà alla messa in funzione del nuovo impianto idrico sito a San Magno in Via Centallo.



Le manovre sulla rete idrica potrebbero causare sbalzi di pressione alle utenze della città.



In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno comunque in breve tempo.



"Scusandoci per il disagio arrecato - scrive l'Alpi Acque - vi invitiamo a comunicare eventuali disservizi all’Alpi Acque S.p.A. – 0172.37.24.00".