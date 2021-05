Sabato 8 maggio, a Dronero un mercatino di primavera speciale sotto l'ala del teatro Iris

Fare della scuola un luogo non soltanto di attività didattiche in senso stretto, ma motivo per progettare e realizzare iniziative esperienziali arricchenti ed educative.

Questo l'obiettivo del particolare mercatino di primavera a Dronero: protagoniste la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Oltre Maria.

Diverse le attività extrascolastiche svolte dai due plessi, in particolare quelle dell’orto didattico.

“Nonostante la pandemia, la DAD - spiegano le insegnanti - abbiamo cercato di mantenerla. Riteniamo essere qualcosa di molto importante ed educativo per i bambini. Collegando quest’attività alla didattica, ad esempio nell’ora di scienze parlando di piante e coltivandole, ma anche nell’ora di arte dando spazio alla creatività. Noi insegnanti ci crediamo e tanto è l’aiuto che riceviamo dai rappresentanti e dai genitori. Le attività per poter svolgersi hanno, però, indubbiamente anche bisogno di sostegno concreto, economico. L’idea così di un mercatino ad offerta libera, il cui ricavato sarà appunto utilizzato per finanziare le attività extrascolastiche proposte ai bambini, in modo particolare per continuare quelle dell’orto didattico. Oltre ai rappresentanti ed ai genitori, desideriamo ringraziare la dirigente dell’Istituto Comprensivo, Vilma Margherita Bertola, il comandante della Polizia Municipale, Maurizio Vercesi, ed il Comune per la disponibilità del luogo e le autorizzazioni necessario”.

Sotto l’ala del Teatro Iris di Dronero, per quanti avranno piacere il mercatino di primavera si svolgerà sabato mattina, 8 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 13. Con una piccola offerta le persone, in occasione della Festa della Mamma, riceveranno un regalo speciale.