San Michele Mondovì aderisce alla "Giornata Mondiale della Croce Rossa"

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere celebrazioni con le manifestazioni pubbliche tradizionali, ma si può comunque trovare il modo di dire "grazie" a tutti i volontari che, in questo anno di pandemia, sono stati in prima linea per le comunità.

San Michele Mondovì ha accolto la proposta e aderirà all'iniziativa.

"L'attività che i volontari della Cri svolgono è di fondamentale aiuto e vicinanza alle nostre popolazioni e si tinge di valori umani enormi quando essi stessi, come spesso è accaduto nella pandemia, si espongono in prima persona per il bene dei tutti." - spiega il sindaco, Domenico Michelotti - "Come Comune, sosteniamo sempre la nostra delegazione sanmichelese che, in questi ultimi tempi, ha visto crescere il numero dei volontari e dei servizi. Ne siamo fieri ed in questa maniera simbolica, ringraziamo la delegata responsabile Monica Roà, i suoi stretti collaboratori ed i volontari per l'impegno costante che mettono verso tutti".