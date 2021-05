Savigliano guarda agli eventi estivi, ma resta l’incognita del coprifuoco

La città di Savigliano si prepara agli eventi estivi. Il Comune insieme alla Consulta Cultura e le associazioni locali sta organizzando il calendario delle attività per “La Bella Estate Saviglianese”, da giugno ad agosto. “Il problema più grande resterà quello del coprifuoco delle 22, soprattutto per stabilire gli orari” spiega l’assessore alla cultura Petra Senesi.

Le iniziative culturali inizieranno in realtà da questo sabato con i tre concerti organizzati dall’Istituto Fergusio “Anche l’anno scorso abbiamo ricominciato con il concerto della scuola di musica, lo prendiamo un po’ come ricorrenza. Nel frattempo, ci stiamo organizzando per le iniziative estive che si terranno all’aptero in piazza Turletti e sotto l’ala. A queste si aggiungeranno altri eventi tra Palazzo Taffini e il Museo Ferroviario”.

In piazza Turletti, che ha capienza massima da 120 posti, si svolgeranno la maggior parte degli spettacoli musicali e letture di libri, mentre sotto l’ala, con capienza da 180 posti, si svolgerà la stagione teatrale in collaborazione con Piemonte Vivo. “Abbiamo in programma sette spettacoli, dal 23 giungo al 4 agosto, si terranno ogni mercoledì, eccetto il 1° luglio quando ci sono gli Europei di Calcio”.

Sabato 5 giugno torna anche la Festa della Cultura “Forse arricchiremo la manifestazione con altri eventi che si svolgeranno venerdì e domenica, ma è ancora tutto in via di definizione”.

“Il desiderio - conclude Senesi - è di realizzare un’estate con tanti eventi perché arriviamo da mesi in cui non si è potuto organizzare nulla, c’è voglia da parte delle associazioni di mostrarsi al pubblico, per questo abbiamo scelto di avere numerosi eventi e di livello”.