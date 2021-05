Se l’Asti-Cuneo espropria la tangenziale: pedaggio in vista per chi arriverà dal Roero?

L’auspicio è che, proprio grazie al consesso riunitosi per la prima volta ieri (martedì 4 maggio) gli amministratori dei comuni di Langhe e Roero interessati dal passaggio dell’A33 ci possano mettere una pezza. Perché diversamente la disponibilità che in tempi non sospetti gli stessi enti locali avevano assicurato accettando di "cedere" la propria tangenziale per agevolare il completamento dell’At-Cn potrebbe rivelarsi un clamoroso boomerang.



Questo il timore che serpeggia tra i sindaci reduci dalla prima seduta del tavolo sull’autostrada voluto dal Comune di Alba. Un incontro che – per la prima volta dopo l’approvazione della nuova convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e concessionaria – ha messo i vertici di Asti Cuneo Spa di fronte ai rappresentanti della Regione Piemonte (presente con l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi), della Provincia di Cuneo (rappresentata dal presidente Federico Borgna) e dei Comuni interessati dalla realizzazione del lotto II.6: il sindaco albese Carlo Bo col suo assessore Massimo Reggio, il suo omologo braidese Gianni Fogliato con l’assessore Luciano Messa, il collega Carlo Davico per Cherasco, i primi cittadini e i tecnici di Verduno (col sindaco Marta Giovannini), La Morra (con Maria Luisa Ascheri), Grinzane Cavour (con Gianfranco Garau) e Roddi (presente col tecnico comunale).



Sul tavolo, come detto, diversi argomenti che si sapevano spinosi. Il primo di questi riguarda il fatto che nel passaggio dalla precedente alla nuova convenzione sono spariti i 130 milioni di euro di opere di compensazione concordati con la conferenza dei servizi tenutasi a Roma nel 2012. Avrebbe dovuto metterli il concessionario, in cambio della disponibilità albese a consentire il transito dell’A33 sulla propria tangenziale, condizione necessaria per consentire alla società controllata dal Gruppo Gavio (al 60%) e partecipata dall’Anas di accantonare la costruzione del lotto II.5 di Alba, da allora disperso nelle nebbie dell'opera, e di realizzare prima il II.6 Roddi-Diga Enel.



Quei soldi, che dovevano finanziare una serie di opere strategiche per la viabilità locale (adeguamento della tangenziale di Alba, terzo ponte e "corda molle" di Alba, adeguamento Sp7, variante di Pollenzo, etc), nella nuova convenzione semplicemente non ci sono più. L’unico impegno rimasto scritto nero su bianco a carico del concessionario pare infatti essere quello per la sistemazione della tangenziale albese. Intervento necessario a consentirle di continuare a fare da congiunzione (così come in pratica avviene da oltre un decennio) tra il tratto dell’A33 che arriva sino a Baraccone di Castagnito e quello di futura realizzazione che, poco dopo l’uscita di Alba Ovest (rotonda del cimitero), porterà finalmente in direzione Cherasco.



Ovviamente i sindaci quelle opere le vorrebbero, almeno in parte, e nell’attesa di capire se qualcuno gliele potrà dare e chi (il Ministero?), hanno concertato di inserirle, ordinate per priorità, in un formale documento che verrà ora redatto dalla Provincia e presentato ufficialmente al tavolo col concessionario (prossimo appuntamento da qui a un mese), ma soprattutto alla conferenza dei servizi che presto sarà chiamata ad avviare il lungo iter di approvazione del tronco A.



Sempre all’incontro di ieri l’Asti Cuneo Spa ha intanto presentato agli amministratori locali lo "studio di fattibilità tecnico economico" dello stesso tronco, quello che prevede viadotti in luogo del tunnel sotto la collina di Verduno. Al momento non risultano particolarità tecniche di rilievo, posto che l’articolato progetto preliminare è stato dato in visione ma non consegnato in copia agli amministratori.



Prime assicurazioni sono poi arrivate rispetto alle forti preoccupazioni già manifestate dall’assessore albese Massimo Reggio circa i 22 mesi di cantieri che, grosso modo tra un anno, dovranno insistere sulla stessa tangenziale. "Ho posto il problema – spiega al nostro giornale l’ingegner Reggio – e i vertici della concessionaria mi hanno assicurato che la presenza del cantiere non comporterà la chiusura di questo fondamentale collegamento. Ho comunque chiesto e ottenuto che il tema rimanesse all’ordine del giorno anche dei prossimi incontri, di modo da poterlo approfondire e da poter concertare modalità di esecuzione dei lavori che rechino il minore disagio possibile alla viabilità locale".



Altro tema è quello riguardante la gratuità del passaggio per chi utilizzerà l’uscita a servizio del nuovo ospedale "Michele e Pietro Ferrero". "Nelle carte non c’è, andrà contrattata", ha spiegato giovedì l’assessore Reggio parlando di fronte al Consiglio comunale albese. Ma c’è un altro punto che andrà discusso ed evidentemente contrattato. Ed è legato all’introduzione del sistema elettronico di lettera targhe ("Free flow") che il concessionario intende introdurre a monte e a valle della tratta cittadina, per discriminare tra quanti la percorreranno provenendo dall’A33 e continuando sulla stessa, e quanti invece la utilizzeranno in chiave solamente locale.



Se il problema dell’esenzione per il traffico locale si pone infatti a monte per i veicoli diretti al nosocomio, se ne presenta uno analogo a valle. Confermato che verso Asti l’attuale barriera rimarrà nell’attuale posizione, ai piedi Govone, l’intenzione del concessionario è infatti quella di collocare il primo punto di controllo del suo sistema di esazione all’altezza dell’uscita di Alba Est (viale Artigianato). Questo farà sì che il transito gratuito sulla tangenziale albese verrà garantito ai soli veicoli in transito tra Alba Est e Cantina Roddi, e non per le centinaia e centinaia di mezzi che quotidianamente oggi accedono alla "superstrada" entrandovi da Baraccone di Castagnito, provenienti da buona parte della Sinistra Tanaro (Castagnito, Magliano Alfieri, Priocca, Govone, etc) come anche dalle colline di Neive, Barbaresco, Mango, Castagnole delle Lanze e Santo Stefano Belbo.



Il rischio, se tali previsioni non verranno riviste, è che questo parziale esproprio di un’infrastruttura realizzata interamente con soldi pubblici e che sin dagli Anni Ottanta serve un’ampia parte del territorio albese (con uno degli ingressi tra Vaccheria di Guarene e Baraccone di Castagnito, da anni non più fruibile) porti una significativa fetta di pendolari a rivedere le propri abitudini, riversandosi su quella stessa viabilità ordinaria che proprio la realizzazione dell’autostrada avrebbe dovuto decongestionare.

E’ bene che il territorio si prepari a discuterne, insomma, per evitare che al danno dovuto a decenni di ritardi nel completamento dell’opera si aggiunga la beffa.