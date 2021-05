Sei infermiere volontarie al polo vaccini del PalaCrSaluzzo

Sei infermiere professionali aderenti all’associazione “Officina delle idee” si sono rese disponibili come volontarie per collaborare con i medici di base, impegnati a vaccinare i loro mutuati al Pala CRSaluzzo.

"Cerchiamo di dare il nostro appoggio in modo continuativo- afferma Giovanni Damiano presidente Officina delle Idee - dopo aver aderito alla campagna promossa dal Comune di Saluzzo per la realizzazione del polo vaccinale al Foro Boario, donato materiale di protezione e posizionato nella struttura un erogatore di caffè e bevande insieme alla ditta Excelsior di Busca, ora ha messo a disposizione il proprio personale volontario".

Alle sei infermiere Elda Arsanto, Donatella Giusiano, Aurelia Maccagno, Marisa Cravero e Flavia Valinotti coordinate da Maria Teresa Rubiolo si aggiungeranno presto anche una decina di volontari amministrativi che si uniranno agli operatori della Lilt e dell’Avis, come della Croce Verde e altre sigle del volontariato saluzzese, nel gestire gli elenchi e le prenotazioni degli aventi diritto.

“Si è costituito un gruppo di lavoro affiatato – spiega Giovanni Damiano, presidente di Officina – utile oggi come in futuro, se ce ne sarà la necessità. Grazie a queste persone generose che hanno rinunciato a parte del loro tempo libero per dedicarsi agli altri, per cercare di accelerare sui vaccini di cui tutti abbiamo così bisogno!”.