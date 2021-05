Sul balcone del Municipio di Paesana sventola la bandiera della Croce rossa (FOTO)

Anche sul balcone del Municipio di Paesana sventola la bandiera della Croce rossa.

L’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano ha deciso di esporre la bandiera simbolo della CRI, in vista della giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, che si celebra ogni anno, l’8 maggio. Anche l’Anci, Associazione nazionale Comuni d’Italia, ogni anno invita i Comuni ad aderire a questa iniziativa, che celebra l’intera settimana dell’8 maggio.

Proprio l’8 maggio cade la nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce rossa. La giornata mondiale della CRI ha quindi un duplice obiettivo.

Da un lato ricordare l’operato che – ogni giorno – svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. Dall’altro, sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza alla Croce rossa, facendone conoscere i valori racchiusi dei sette principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

A Paesana la CRI è presente ormai da 27 anni, vale a dire dal 1994, nata dopo l’esperienza dei “Volontari ambulanza Paesana”, primissimo gruppo di soccorritori sorto dopo che la famiglia Palazzini aveva donato al paese un’ambulanza, in memoria di Marco Palazzini, 28enne vittima del rogo nel Cinema Statuto di Torino, il 13 febbraio 1983.

Nel 2021, la ricorrenza dell’8 maggio, per la seconda volta consecutiva, assume un significato ancor più profondo: celebrare l’impegno che i volontari stanno mettendo in campo, da ormai più di un anno, nella lotta alla pandemia da Covid-19.

Lo ricorda anche Emanuele Vaudano, sindaco di Paesana: “Paesana, l’intera Val Po e la vicina Valle Infernotto, da ormai più di vent’anni, ogni giorno, toccano con mano l’importanza del presidio della Croce rossa e del 118.

Una realtà operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta a intervenire in molteplici ambiti: dall’emergenza sanitaria, ai trasporti in ospedale in caso di visite o interventi programmati. Da un anno a questa parte il loro impegno si è fatto decisamente più gravoso, nella battaglia contro un nemico, il Covid, ricco di insidie.

Sono in costante contatto con gli operatori della Cri, e colgo l’occasione della ricorrenza dell’8 maggio per estendere loro la più viva gratitudine, a nome mio, del paese, ma anche dell’intero territorio”.