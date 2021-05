Backstage, domani sera al centro della puntata: “Confartigianato: i vaccini nella aziende”

Vaccini nelle aziende. Finalmente si procederà alla somministrazione del farmaco anticovid ai lavoratori delle imprese del territorio che dovranno allestire dei centri vaccinali in collaborazione con l’Asl all’interno dei propri spazi.

Per capire meglio come funzionerà questo sistema, ne parleremo con Confartigianato Cuneo che si sta attrezzando proprio per realizzare gli hub vaccinali per i soci e per i dipendenti nelle imprese.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto, ne parlerà a Backstage tramite collegamento online con i rappresentati dell’associazione di categoria, l’Asl Cn1 e l’assessore alla sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi.

La nuova puntata andrà in onda domani sera, giovedì 6 maggio, alle ore 21.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.