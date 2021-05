Cuneo, manifestazione contro il coprifuoco non autorizzata: in arrivo sanzioni per promotori e partecipanti

La manifestazione contro il coprifuoco dello scorso 1° maggio, iniziata a Cuneo alle 22 e terminata poco dopo la mezzanotte, cui hanno partecipato circa 300 manifestanti, non era autorizzata.

A farlo sapere gli uffici della Questura du Cuneo, che evidenziano come la protesta sia nata tramite un passaparola sui social.

Gli agenti della Polizia hanno quindi avviato una attività di indagine, acquisendo e analizzando un corposo quantitativo di materiale video e foto con il fine di risalire e identificare i promotori dell'iniziativa e i partecipanti.

Nei prossimi giorni la Questura provvederà a formalizzare l'attività svolta all'Autorità Giudiziaria perché si trattata di manifestazione non preavvisata al Questore (art.18 Testo Unico delle Oggi di P.S.).

Verranno quindi notificate le prime sanzioni amministrative alle persone identificate e le contravvenzioni in violazione al Codice della Strada per gli automobilisti che hanno partecipato al successivo corteo non autorizzato, che si è snodato per le vie del centro fino a tarda notte.

La sanzione amministrativa per non aver rispettato il "coprifuoco" varia da 400 euro a 1000 euro, mentre le violazioni al Codice della Strada rilevate nella circostanza (guida pericolosa, guida in contromano, abuso di sistemi acustici, guida su piazza pubblica, ecc...) variano da 42 a 327 euro, con la decurtazione sino a 10 punti sulla patente di guida per alcuni reati stradali contestati.

Inoltre, proprio per evitare estemporanee manifestazioni oltre le ore 22, simili a quella del 1 maggio, il Questore ha programmato nei prossimi fine settimana degli appositi e mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica.