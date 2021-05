Un malore improvviso a soli 31 anni: Bra e Carmagnola piangono la morte di Luca

E' morto ieri notte per un malore improvviso, a soli 31 anni. E' morto così Luca Vitellino, molto conosciuto a Bra, anche se viveva a Carmagnola, con la compagna Laura.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118, che hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. A loro vanno i ringraziamenti della famiglia

Oltre a Laura, lascia i genitori, i fratelli, i parenti e tanti amici. Alla città di Bra Luca era legato per motivi di studio e per aver militato in alcune squadre di calcio della zona.

I funerali si svolgeranno giovedì 6 maggio alle ore 15, a Carmagnola.