Intervento dei vigili del fuoco a Marene, in via Marconi, dove un escavatore ha tranciato un metanodotto. L'incidente verso le 19.40. Stanno operando le squadre di Cuneo, Bra e Savigliano.

Il luogo è vicino alla Casa di riposo del paese, a circa 100 metri di distanza. I pompieri stanno lavorando per una prima messa in sicurezza del metanodotto, in attesa dell'arrivo dei tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.