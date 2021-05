Bra, “Tirocini di Qualità”: su bragiovani.it gli annunci delle imprese

Sono pubblicati su www.bragiovani.it i primi annunci per le offerte di tirocinio in aziende del territorio, nell’ambito del progetto "Tirocini di qualità", promosso dal Comune di Bra.

Il bando si rivolge a giovani tra i 18 e 35 anni residenti a Bra, disoccupati e iscritti al Centro per l'Impiego.

Gli interessati in possesso dei necessari requisiti possono inviare la loro candidatura relativamente a uno o più annunci, secondo le modalità indicate sul sito. Saranno direttamente le aziende a selezionare i curricula pervenuti e ad attivare il tirocinio retribuito, della durata di sei mesi.

L’obiettivo è quello di promuovere l’inserimento e il reinserimento lavorativo in realtà della nostra area, contribuendo a creare opportunità concrete di lavoro, sviluppare esperienze di apprendimento e consolidare capacità e competenze professionali.

Gli annunci, pubblicati al link diretto: https://www.bragiovani.it/category/tirocini-di-qualita/, sono in progressivo aggiornamento, fino al completamento dei progetti disponibili.

I Tirocini di Qualità sono promossi dal Comune di Bra in collaborazione con il Tavolo delle Attività produttive e la partnership della locale Ascom, di Api, Aipec, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Confindustria, Legacoop, Cgil, Cis e Uil, Cooperativa Orso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Attive Lavoro del Comune di Bra al numero 0172.438241, alla mail spal@comune.bra.cn.it o consultando www.bragiovani.it.