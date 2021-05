Dai pistoni ai tettucci per Iveco. Dopo più di un anno riparte la produzione a Saluzzo con 30 dipendenti ex-Mahle

La ripresa della produzione nel sito di via Grangia Vecchia sarebbe, secondo gli ultimi incontri, dovuta partire a metà del mese di aprile.



Dopo la lunga vertenza Mahle - che ha coinvolto oltre allo stabilimento saluzzese anche il sito di La Loggia - la proprietà è passata alla Sgf Industriali del gruppo brianzolo Imr, già operante in provincia di Cuneo a Mondovì.



Con qualche settimana di ritardo, ma in linea con gli impegni presi, da lunedì 3 maggio è ripresa l’attività produttiva nella stabilimento dove negli anni '60 sorse l'Isis (Industrie Subalpine Ingranaggi Saluzzo). Poi passata alla Mondial Piston e nell'1987 al gruppo tedesco Mahle.



"Al momento è stata attivata una linea di montaggio dei tetti iveco con il coinvolgimento di circa 30 lavoratori - spiegano in un nota unitaria i segretari provinciali di Fiom Cgil e Fim Cisl - Gli altri dipendenti della ex Mahle sono in parte in cassa integrazione in parte collocati in distacco presso la IMR di Mondovì. Ulteriori inserimenti sono previsti tra il mese di giugno e il mese di settembre, quando dovrebbero essere attive 2 linee di produzione."



"Rimane ovviamente fermo - conclude la nota - l’obiettivo di garantire la piena occupazione del sito di Saluzzo e di quello di La Loggia entro il 2022."



La società brianzola nell’ottobre 2020 ha messo nero su bianco l’acquisizione dei due stabilimenti piemontesi della multinazionale tedesca.



Un processo di reindustrializzazione che prevede il riassorbimento di tutti i lavoratori attivi nelle due fabbriche (266 tra Saluzzo e La Loggia), arrivato dopo una lunga vertenza che per mesi ha tenuto banco sulle cronache locali e non solo.



Molti dei lavoratori saluzzesi (circa 80) sono stati nell'ultima settimana in formazione presso lo stabilimento monregalese di Imr.

A Saluzzo, sulla prima linea in fase di ultimazione, si realizzerà componentistica per la carrozzeria (scocche, parafango, parti di portiere e tettucci) per il mercato “alta gamma” o per mezzi pesanti. La prima commessa, come specificato dai sindacati, sarà legata al gruppo torinese Iveco, storico "cliente" di Imr.



Non si escludono in futuro commesse per la realizzazione di componentistica per brand blasonati come Ferrari e Lamborghini.

Per quanto riguarda i dipendenti dal 2 novembre sono in cassa integrazione straordinaria “per ristrutturazione aziendale”, aperta per 24 mesi, per garantire il processo di reindustrializzazione. Molto probabile, a questo punto, che Imr non utilizzerà tutti i mesi a disposizione essendo in linea con i tempi presi.

Nello stabilimento saluzzese sarà infine realizzata una seconda linea produttiva specializzata in verniciatura.

La fabbrica di via Grangia Vecchia è "ferma" dal 1° marzo 2020.