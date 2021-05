Sei alla ricerca di un lavoro? Entra in AMC Italia (VIDEO)

AMC Italia, azienda leader nella vendita diretta dei sistemi di cottura di alta qualità per un’alimentazione salutare,nonostante la pandemia, prosegue la sua campagna di assunzioni: 300 nuovi collaboratori in tutta Italia, 30 solo in Piemonte, da inserire all’interno della squadra dedicata alla vendita diretta.

In questo delicato momento storico e sociale, AMCoffre un’opportunità lavorativa unica in un ruolo strategico e fondamentale per l’azienda. L’incaricato AMC, infatti, è chiamato a lavorare non come un semplice venditore,ma come un vero e proprio consulente della sana ma gustosa alimentazione e come punto di riferimento per i clienti della sua area. Oggi il lavoro può essere svolto anche comodamente da casa: è, infatti, il cliente che può scegliere se assistere a un cooking show personalizzato one-to-one presso la propria abitazione oppure in modalità virtuale, o ancora,in ambienti esterni come gli showroom AMC.

Uno degli aspetti fondamentali è che i consulenti decidono autonomamente quanto tempo vogliono dedicare al proprio lavoro: se vogliono ottenere guadagni extra con un lavoro part-time o desiderano invece fare carriera e dedicarsi full-time. I prerequisiti sono la voglia di fare, il piacere di stare a contatto con le persone e l’interesse generale per cucina, cibo e benessere. Età, sesso e nazionalità non hanno importanza, così come le esperienze professionali precedenti.

Molte persone hanno già scoperto il proprio talento e la propria predisposizione a svolgere la professione di Consulente AMC e hanno colto una delle tante opportunità di carriera.

Ecco il racconto di Stefano Raco, in AMC da quasi 15 anni, responsabile dell’Area Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta:









Per candidarti: https://career.amc.info/it-it/lavora-con-noi/

AMC Italia

Alfa Metalcraft Corporation S.p.A.

Via Eugenio Curiel 242,

20089 Rozzano (MI)

+39 02575481

it@amc.info





https://www.amc.info/it-it/





www.cucinareconamc.info





pagina Facebook:https://www.facebook.com/AMCinItalia



profilo Instagram: amc_italia