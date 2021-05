Traslochi Milano: tutte le capacità pratiche e tecniche del traslocatore

I Traslochi internazionali Milano sono definibili come il complesso insieme delle operazioni necessarie per il trasferimento da un luogo a un altro degli arredi e degli effetti personali di una o più persone fisiche, o degli arredi, delle attrezzature tecniche e della documentazione di una persona giuridica o di un ente pubblico o privato. Si deduce quindi che il traslocatore è una qualificata figura professionale che esegue e coordina tutte le operazioni necessarie per la prestazione di un servizio di trasloco.

Capacità pratiche e tecniche del traslocatore

Il traslocatore deve saper muovere frigoriferi, lavatrici, pianoforti, deve saper movimentare casseforti, apparecchiature pesanti, ma deve saper trattare mobili di antiquariato, oggetti fragili e opere artistiche. Ancora oggi il traslocatore è idealmente un forte carrettiere, ma è divenuto anche un abile artigiano: sa operare un po’ come falegname e un po’ come idraulico. Si può tranquillamente affermare che il traslocatore è un abile tuttofare. In effetti l’attività del traslocatore, nazionale e internazionale, richiede oggi un’alta professionalità tecnica. L’abbigliamento del traslocatore Il traslocatore è un professionista a tutti gli effetti, entra nelle abitazioni o nelle sedi dei Clienti, deve stare al pubblico, pertanto un aspetto decoroso è una caratteristica necessaria. L’uso di una divisa non è indispensabile, ma concorre a ottenere ordine ed ad essere riconoscibile.

Traslochi Internazionali Milano

L’abbigliamento specifico degli operatori del trasloco è improntato alla praticità, alla resistenza, alla protezione, alla necessità di cambiare continuamente ambiente, anche tra l’interno e l’esterno degli immobili, durante la movimentazione e il carico. Alcuni elementi dell’abbigliamento sono anche importanti presidi della sicurezza personale: scarpe anti schiacciamento, guanti, caschi.

Ogni squadra, o almeno il coordinatore caposquadra-preposto di una compagine di personale che esegue il trasloco, deve avere in dotazione una ben fornita cassetta degli attrezzi. La cassetta deve contenere tutti gli attrezzi necessari all’eventuale smontaggio e rimontaggio dei mobili. Il traslocatore ha inoltre in dotazione cinte e cintoni da usare sia come elementi di presa per movimentare pezzi pesanti e voluminosi, sia per l’imbracatura degli stessi per il sollevamento con l’impiego di attrezzature speciali.

Nel trasloco vengono inoltre utilizzati appositi carrelli a due ruote con la presa a manubri (bravette) e carrelli piatti a quattro ruote (ragnetti). Il materiale per imballaggio più consueto per il traslocatore è costituito dalle scatole in cartone.

Traslochi personalizzati Milano

Nei Traslochi Milano vengono utilizzate scatole in cartone di diversi tipi, differenziate per forma e dimensione, in relazione all’utilizzo. Le scatole devono avere una consistenza sufficiente per una adeguata protezione del contenuto, ma è anche molto importante che consentano la sovrapponibilità nella movimentazione, carico e stivaggio negli automezzi.

Un altro materiale indispensabile per la protezione del materiale da traslocare è il pluriball poi nastri ed etichette adesivi e rotoli di sottile plastica estensibile.