Tornano i concerti a Palazzo Taffini di Savigliano. Tre eventi in collaborazione con il Verdi di Torino

Torna nelle sale italiane la musica dal vivo e sabato 8 maggio alle ore 17,30 si terrà il primo concerto organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio a Savigliano, nello splendido Salone d’onore del Palazzo Taffini (via Sant’Andrea 53) gentilmente concesso dalla Banca CRS.



Il concerto inaugura l'anno musicale 2021 del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio ricco di eventi rientranti nell'unico progetto di commemorazione dei Moti del 1821 nel bicentenario, progetto organizzato con Banca CRS, Fondazione CRS e Fondazione CRT.



Il concerto è anche il primo di tre concerti di Musica da camera programmati il sabato pomeriggio in collaborazione col Conservatorio "G. Verdi" di Torino che vedranno la partecipazione di Allievi dei Corsi accademici in duo, trio e quartetto. Gran parte degli eventi inseriti nel progetto annuale è infatti dedicata a giovani musicisti emergenti.



Sabato 8 maggio sarà la volta del duo Janine Bratu violino e Alessandro Vaccarino pianoforte interpreti della Sonata KV 378 di W.A. Mozart e del trio Fabrizio Berto violino, Lorenzo Salmi violoncello e Alex Yi Wang pianoforte interpreti del Trio concertante op.1 n. 1 di César Franck.



I concerti successivi si terranno Sabato 15 e 22 maggio alla stessa ora. L’ingresso alle tre serate sarà gratuito e, come da norme vigenti, è richiesta la prenotazione. A tutela della sicurezza di tutti, nell’accesso in sala verranno messe in atto le normative in vigore (ingresso contingentato, distanziamento, mascherina, sanificazione, misurazione della temperatura, ecc.). Dettagli informativi verranno forniti settimanalmente.



Info e prenotazioni in segreteria (dal Lunedì al Venerdì pomeriggio: ore 14,30-19,30) tel. 0172.712269, cell. 347.5794078, info@fergusio.it, sul sito www.fergusio.it e sulla pagina Facebook.



Come di consueto gli eventi del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio si svolgono in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte.