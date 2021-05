Alba, Giro d'Italia: sospesa la didattica in presenza per le scuole superiori lunedì 10 maggio

Lunedì 10 maggio ad Alba sono sospese le lezioni in presenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e le facoltà universitarie.

Uscita anticipata alle ore 12.30 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, compresi asili nido, micro nidi e Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

La sospensione della didattica in presenza per le scuole superiori e la chiusura anticipata per gli altri istituti è dettata dal passaggio in città della terza tappa Biella – Canale del “104esimo Giro d’Italia” che attraverserà Alba verso le ore 16.30 circa e dalla tappa Alba – Canale del Giro–E, in città dalle ore 12.20 in poi.