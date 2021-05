"Potenziare la linea Cuneo-Ventimiglia significa permettere alle comunità di abitare il territorio": il presidente del FAI scrive al ministro Giovannini

"La ferrovia può fare molto per la mobilità sostenibile dell’area della Val Roya ma anche per la valorizzazione del territorio. Il potenziamento di queste connessioni gli consentirebbe di essere presidiato e alle comunità di abitarlo, stimolando l’economia locale, alimentando circuiti benefici di permanenza e di implementazione dell’attrattività dei luoghi, e così scongiurandone lo spopolamento".

Scrive così Andrea Carandini, presidente nazionale del FAI, nella sua lettera al ministro Enrico Giovannini e a Enrico Maria Pujia, responsabile della commissione intergovernativa tra Italia e Francia per il miglioramento della circolazione nelle Alpi del Sud. Al centro, ovviamente, il futuro della ferrovia Cuneo-Nizza.

Nella lettera - pubblicata sul sito internet ufficiale del FAI - il presidente ricorda la travagliata storia della linea: voluta da Cavour e inaugurata nel 1929, è stata danneggiata nel 1943 dalle truppe tedesche in ritirata. Rimessa in funzione negli anni Settanta si è trovata a rischio dismissione nel 2013; dall'ottobre 2020, infine, risulta in parte interrogata a causa del passaggio della "tempesta Alex".