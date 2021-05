Marathon Bike Cup Specialized: edizione da record con 300 abbonati

Il 1° maggio è stato l’ultimo giorno utile per abbonarsi al circuito Marathon Bike Cup Specialized, dopodiché l’organizzazione ha chiuso inderogabilmente le iscrizioni.

E una volta tirati giù i conti, la reazione finale è stata di grande euforia. Il numero di adesioni totali al circuito è di circa 300 abbonati, tra i quali spicca il nome dell’attuale Campione del Mondo Marathon Leonardo Paez del Giant Liv Polimedical.

Molti altri Elite hanno confermato la loro presenza, e ci saranno i primi 5 classificati nell’ultima edizione del 2019.Una quota veramente importante, soprattutto in un momento difficile e di incertezza come quello attuale, a dimostrare la grande voglia di ripartire e di avvicinarsi almeno a quella “normalità” a cui da troppo tempo si sogna di tornare.

“Ringraziamo infinitamente tutti per la grande fiducia che ci avete riposto” – dichiara soddisfatto il Comitato Organizzatore – “abbiamo lavorato bene, e gli atleti l’hanno capito e hanno deciso di iscriversi in gran numero. Fino a qui tutti abbiamo fatto il nostro dovere, non ci resta che continuare, con l’obiettivo di svolgere sei grandi giornate di sport, divertimento e sana fatica”.

Tra meno di due settimane sarà ora di passare ai fatti, finalmente si ricomincia con la GF Musiné ad Almese.

16 maggio: GF Musiné – Almese (TO)

30 maggio: GF Pedalanghe - Cossano Belbo (CN)

20 giugno: La Via del Sale - Limone Piemonte (CN)

4 luglio: Assietta Legend – Sestriere (TO)

12 settembre: Gran Paradiso Bike – Cogne (AO)

19 settembre: GF Monte San Giorgio – Piossasco (TO)