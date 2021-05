Sfiora il 90% la stima del danno alle produzioni frutticole per la gelata di inizio aprile

La segnalazione dell’avversità, con la richiesta di proclamazione dello Stato di Calamità Naturale, era stata immediatamente inoltrata dall’Amministrazione Comunale alla Regione, cui aveva fatto seguito il sopralluogo dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa (nella foto) e la sua partecipazione ad una riunione straordinaria del "Tavolo frutta Monviso" svoltasi nella Sala Convegni dei Castelli Tapparelli, cui aveva partecipato in videoconferenza anche il Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio. Le autorità regionali avevano fin da subito dato massima disponibilità ad ogni azione possibile e necessaria per agevolare le aziende agricole duramente colpite dall’evversità atmosferica, indicando il termine del 7 maggio per la ricognizione puntuale dei danni.