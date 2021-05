A Cuneo il 9 maggio poesie in piazza Galimberti per ricordare Peppino Impastato

Tante le iniziative, in tutta Italia, in risposta all’appello per il “9 maggio 2021 Con le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo”.

Cuneo ha risposto: presente!

Libera, Assciazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Cuneo, assieme ad altre realtà e associazioni del territorio, hanno risposto all’appello con un presidio il 9 maggio a Cuneo, in piazza Galimberti.

Dalle 16 alle 19 diverse persone si alterneranno nella lettura di poesie per ricordare il giornalista ucciso dalla Mafia il 9 maggio del 1978 a Cinisi.