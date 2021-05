Alba, tre turni e nove centri per l’Estate Ragazzi 2021

Il Comune di Alba con il Consorzio socio assistenziale Alba-Langhe-Roero e grazie alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio, promuove le attività estive per bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 e i 17 anni.



Le attività di “Estate Insieme ad Alba” si terranno dal 21 giugno al 30 luglio 2021, divise su tre turni di due settimane ciascuno, saranno differenziate per fasce di età e organizzate in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione e igiene dettate dalle normative nazionali e regionali.



Il primo turno sarà da lunedì 21 giugno fino a venerdì 2 luglio; il secondo turno sarà da lunedì 5 luglio a venerdì 16 luglio; il terzo turno sarà da lunedì 19 luglio a venerdì 30 luglio 2021. I centri saranno aperti dalle 8.30 alle 17.00.



La tariffa per ogni turno (pasto escluso) è la seguente:

- 100 euro per un figlio;

- 150 euro per due figli;

- 200 euro per tre figli.



Le attività saranno incentrate sul riallacciare legami e relazioni, riattivare la fiducia emotiva, garantire occasioni di socializzazione in sicurezza di cui adulti e ragazzi hanno necessità e di cui sono i reali protagonisti. La maggioranza dei centri ospiterà anche adolescenti delle scuole superiori. Almeno tre mezze giornate saranno dedicate al supporto compiti o ad attività culturali; altrettante alle attività ludico-ricreative e sportive anche in collaborazione con altre realtà territoriali e/o scolastiche.



L’assessore ai Servizi sociali Elisa Boschiazzo commenta: “Forti della positiva esperienza dello scorso anno, siamo felici di proporre anche per l’estate 2021 sei settimane di attività per i nostri ragazzi. Un supporto fondamentale per le famiglie e un’occasione, quest’anno più che mai importante, per i giovani utenti di poter socializzare e condividere momenti spensierati con i propri coetanei, sempre ovviamente nel pieno rispetto delle normative e nella massima tutela della sicurezza. Ringraziamo tutti gli attori e le realtà che hanno contribuito a dare vita al nuovo programma dell’Estate insieme”.



Le iscrizioni verranno raccolte sabato 15 maggio dalle 10 alle 12.30, lunedì 17 e martedì 18 maggio dalle 16 alle 18.30 direttamente presso i singoli Centri:



Centro Don Milani – turni 1-2-3

Parrocchia della Trasfigurazione - Via C. del Piano, 30

parrocchia.mussotto@tiscali.it– 3349832161

Iscrizioni: Oratorio Mussotto

Elementari-Medie-Superiori



Centro Estate Multisport - turni 1-2-3

G.S. San Cassiano asd - Str. Castelgherlone, 2/a

estateragazzisanca@gmail.com - 3287753281

Iscrizioni: Scuola APRO

Elementari-Medie



Centro Camp d’ista’ Oratorio Duomo – turni 1-2-3

San Paolo Sport asd - C.so M. Coppino, 43

oratorioduomoalba@libero.it – 3899580087

Iscrizioni: Oratorio Duomo

Elementari-Medie-Superiori



Centro Camp d’ista’ Pala Tanaro – turni 1-2-3

San Paolo Sport asd - V.G Dalla Chiesa, 24

campdista@gmail.com 3517860019

Iscrizioni: Oratorio Duomo

Elementari- Medie-Superiori



Centro Il Pianeta Cristo Re - turni 1-2-3

Coop il Pianeta - Oratorio Cristo Re P.zza Cristo Re

centriestivipianeta@gmail.com - 3386543002

Iscrizioni: Stadio A. Manzo San Cassiano

Elementari-Medie-Superiori



Centro Un’Estate Olimpica – turni 1-2-3

Coop Il Pianeta - Stadio A. Manzo San Cassiano

centriestivipianeta@gmail.com – 3386543002

Iscrizioni: Stadio A. Manzo San Cassiano

Elementari-medie-superiori



Centro Ubuntu Camp Moretta - turni 1-2

Associazione PONS APS - V.R. Misureto

associazionepons@gmail.com – 3498939263

Iscrizioni: Centro Anziani

Elementari-Medie-Superiori



Centro Ubuntu Camp San Cassiano – turni 1-2

Associazione PONS APS – V.G. Pieroni,1

associazionepons@gmail.com – 3313596342

Iscrizioni: Oratorio S. Cassiano

Elementari-Medie-Superiori



Centro Casa Maria Ausiliatrice – turni 1-2-3

Casa Maria Ausiliatrice - Corso Langhe,77

terpas10@libero.it – 3343029283

Iscrizioni: Casa Maria Ausiliatrice

Elementari