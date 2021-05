“Alberghi e ristoranti sono pronti a ripartire, ma liberateci dai vincoli dei dehor all'aperto" (VIDEO)

Anche Giorgio Chiesa, presidente Federalberghi della Granda, accoglie con favore le dichiarazioni di Draghi di apertura sul turismo.

“L'industria alberghiera e della ristorazione sono pronte – dichiara Chiesa -. L'importante è che si metta in pari il piano vaccinale con il piano dei pass, oltre che facilitare gli spostamenti tra regioni e tra stati. Io ritengo che il vaccino sia già di per sé importante. Il pass vaccinale lo è altrettanto perché certifica che una persona ha le condizioni sanitarie per poter girare”.

“Ci auguriamo di poterci liberare dai vincoli dei dehor all'aperto e dei matrimoni impossibili – aggiunge Chiesa -. Inoltre servirebbe maggior attenzione per la montagna che ha lavorato poco rispetto alla pianura”.

E richiama al rispetto delle regole: “Cerchiamo tutti di rispettare le norme perché il rispetto delle norme favorisce il contenimento della pandemia e di conseguenza una riapertura reale. Temo che non dismetteremo tanto presto la mascherina. E' uno strumento che ci porteremo ancora a lungo, ma almeno ci consente di vivere una vita più normale”.