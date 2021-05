A Mondovì gli educatori scendono in strada a sostegno dei ragazzi

A Mondovì arriva "Educativa di strada": un'iniziativa messa in campo, a favore dei giovani.

L'iniziativa, nata e finanziata di concerto tra comune e Provincia, vede in campo l'azione degli educatori della Cooperativa Caracol insieme alla Polizia Locale ed è stata presentata martedì mattina, martedì 4 maggio, nel corso di una conferenza stampa online con gli assessori Cecilia Rizzola (Politiche sociali), Luca Robaldo (istruzioni).

"Purtroppo non siamo ancora usciti dalla pandemia e le conseguenze dell'emergenza" - hanno spiegato gli assessori - "hanno coinvolto soprattutto i ragazzi. Questo progetto vuole essere un volano per ripartire insieme"

Un servizio che si va ad aggiungere ad altre iniziative pensate per i ragazzi e per le famiglie, l'obiettivo?

Incontrare i ragazzi e aiutarli a superare e capire il mondo che è stato cambiato dalla pandemia, in cui i sistemi tradizionali relativi alla socialità sono stati sconvolti.

Tante le attività che verranno sviluppate, oltre ai presidi al di fuori degli edifici scolastici per sensibilizzare al corretto utilizzo dei DPI e delle norme anti covid, insieme alla polizia locale, gli educatori (che saranno riconoscibili attraverso una speciale t-shirt, ndr), saranno a disposizione anche in orario pomeridiano nei parchi e nei luoghi di aggregazione cittadini per dare supporto ai giovani.

Tra le varie attività parallele al progetto anche uno sportello di ascolto online: sms, telefonate e anche appuntamenti in presenza negli spazi del "cantiere adolescenza", in corso Statuto, messi a disposizione grazie alla collaborazione dell'AslCn1, in corso Statuto nei locali del "cantiere adolescenza". Un presidio online che può essere facilmente utilizzato attraverso il numero di whatsapp (3487019004) predisposto.