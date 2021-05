"Ciak! Piemonte che Spettacolo" si gira anche al Castello di Govone e a Bene Vagienna

Motore, azione! Si “riaccende” lo spettacolo in dieci “set” d’eccezione del Piemonte con la regia dei talenti del cinema. Circo contemporaneo, danza aerea, teatro, musica classica ed elettronica vanno in scena in castelli, musei, confraternite, complessi monumentali, palazzi e dimore storiche, hub di creatività e innovazione con “CIAK! Piemonte che Spettacolo”, il progetto ideato e messo in campo da Fondazione CRT, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo per promuovere le eccellenze del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico attraverso le performing arts e le produzioni cinematografiche.

Con la riapertura dei luoghi della cultura e la ripartenza degli eventi, prendono il via le riprese per la realizzazione di dieci clip e cortometraggi d’autore destinati alla diffusione locale, nazionale e internazionale. Protagonisti i dieci videomaker selezionati tramite bando che, insieme alle compagnie dello spettacolo dal vivo animeranno dieci location diffuse in tutte le province piemontesi.

L’iniziativa unisce il valore culturale a quello economico-occupazionale, con l’obiettivo di rilanciare il territorio anche in chiave turistica, e far ripartire i comparti dello spettacolo e delle produzioni audiovisive messi a dura prova dalla pandemia. Un segnale forte e concreto, realizzato grazie alla sinergia tra Fondazione CRT e le due Fondazioni partecipate della Regione Piemonte.

Castello del Monferrato a Casale Monferrato (Alessandria)

Danza aerea e circo

Compagnia Banda Verticale

produzione cinematografica a cura di BabyDoc

Beni gestiti dalla Fondazione Asti Musei – Palazzo Alfieri, Palazzo Mazzetti, Cripta di Sant’Anastasio, Torre Troyana (Asti)

Danza e musica classica

Compagnia Balletto Teatro di Torino e RivoliMusica

produzione cinematografica a cura di Epica Film

Ricetto di Candelo (Biella)

Circo, teatro, danza

Compagnia blucinQue – Fondazione Cirko Vertigo

produzione cinematografica a cura di Una Film

Complesso monumentale del Broletto (Novara)

Teatro

Compagnia Teatro della Caduta

produzione cinematografica a cura di Neverbird

Palazzi storici del centro cittadino, Confraternita dei Disciplinati Bianchi e Teatro Romano a Bene Vagienna (Cuneo)

Teatro e musica

Compagnia Faber Teater

produzione cinematografica a cura di Moby Studio

Castello di Govone (Cuneo)

Teatro e musica

Bandakadabra

produzione cinematografica a cura di S-Pot Production

OGR - Officine Grandi Riparazioni (Torino)

Danza e musica

Compagnia Egri Bianco Danza e Fondazione Accademia Perosi di Biella

produzione cinematografica a cura di Robin Studio

Museo Regionale di Scienze Naturali (Torino)

Musica

The Sweet Life Society

produzione cinematografica a cura di Start

Villa Giulia a Pallanza (Verbania)

Danza e musica elettronica

Elisa Sbaragli e Sissj Bassani, con Alberto Ricca – in collaborazione con Cross Project

produzione cinematografica a cura di Setteventi

Museo Francesco Borgogna (Vercelli)

Danza e musica classica

Compagnia Zerogrammi e la Società del Quartetto

produzione cinematografica a cura di Imago Communication

Entro l’estate saranno pronte le 10 opere, da realizzare come previsto dalla call, ognuna in tre formati diversi (59 secondi, 2 minuti e 59, cortometraggio). Clip e cortometraggi rappresenteranno una nuova opportunità di valorizzazione e promozione sia dei luoghi sia dei talenti della creatività (performer e videomaker), catalizzando l’attenzione di un pubblico ampio ed eterogeneo attraverso il mercato nazionale e internazionale cinematografico e televisivo, i circuiti indipendenti, i festival.

Allo stesso tempo, i filmati in formato clip contribuiranno, a partire dall’estate/autunno al rafforzamento delle strategie di promozione turistica e di marketing territoriale del Piemonte, attraverso molteplici canali quali, ad esempio, siti web e social media, stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, enti pubblici e privati orientati al rilancio del turismo culturale grazie alla partnership con VisitPiemonte, la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio.

Grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, i cortometraggi e il racconto del progetto in tutte le sue fasi saranno presentati poi in anteprima assoluta nell’ambito della programmazione del prossimo Torino Film Festival - 39° edizione (dal 26 novembre al 4 dicembre 2021) e del contemporaneo Torino Film Industry.