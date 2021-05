Cuneo: il monumento al deportato si è insediato nell'anfiteatro del quartiere San Paolo

Ha trovato una nuova sistemazione il monumento al deportato di Cuneo: tradizionalmente collocato in via Teresio Cavallo, è stato infatti spostato nella mattinata di oggi (giovedì 6 maggio) nell'adiacente anfiteatro su via Beppe Fenoglio.

Segnalazione del fatto è stata realizzata dal presidente della sezione cuneese dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di sterminio Giovanni Marchiò. A richiedere lo spostamento del monumento il comitato del quartiere San Paolo: nella stessa zona, infatti, è stata costruita la nuova scuola dell'infanzia locale.

L'ANED cuneese chiederà al sindaco Borgna un momento per celebrare l'installazione del movimento, dopo che negli ultimi due anni le condizioni pandemiche hanno inficiato lo svolgersi della tradizionale commemorazione della liberazione del campo di sterminio di Mauthausen.