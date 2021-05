Cuneo, svelato il progetto di fattibilità su caserma Montezemolo: "Con il parco Parri sarà area strategica della città"

Si è alzato il velo nella serata di oggi (giovedì 6 maggio) sul progetto di rigenerazione della caserma Montezemolo di Cuneo, con la presentazione alla III^ commissione consiliare dello studio di fattibilità tecnica ed economica.

A presentare le slides l’architetto Gianfranco Tedeschi dello studio Politecnica: “Scopo di questo primo step, al quale abbiamo lavorato assieme al Comune, ai tecnici e agli assessori nei primi mesi del 2021, è arrivare a dare a una parte attualmente separata dalla città un ruolo importante, specie nell’ottica dello sviluppo futuro della città stessa” ha detto.

“Gli edifici nell’area della caserma e dell’ormai ex-piazza d’Armi hanno almeno settant’anni e, in origine, l’intera zona era lasciata naturale senza un particolare scopo oltre quello di ospitare eventi militari – ha aggiunto Tedeschi - . Ma dista soltanto 2,5 chilometri dal centro storico, non è avulsa dal resto di Cuneo e deve diventarne punto strategico; fondamentale proprio per questo il rapporto del progetto sulla Montezemolo con quello di riqualificazione del parco Parri”.

- LO STUDIO

L’intervento presentato dall’architetto si occupa di un’area di 32.600 metri quadrati totali, in cui si andranno a creare un hub dedicato alla scoperta dell’offerta storica e turistica della città, un’area attrezzata per eventi e manifestazioni, un prato polivalente, una pista di pump track e due diversi utility points: “Uno spazio accessibile e ben organizzato che possa ospitare le iniziative culturali e sociali della città – ha detto Tedeschi - , estremamente versatile sia come luogo di attraversamento, che come estensione del Parco Parri, che come luogo per manifestazioni”.

Dal punto di vista delle strutture già presenti, il progetto si concentra sui 740 metri quadri dell’edificio “B” sul lato di corso Francia (l’unico che, a detta dei progettisti, valga la pena recuperare in qualche modo); verrà ampliato per ulteriori 586 metri quadri con l’uso di estrusioni geometriche vetrate, realizzate in blocchi di pietra naturale e con una copertura in lega di rame o zinco-titanio. Si vedrà realizzata anche una pensilina fotovoltaica alta 10 metri che renderà l’edificio stesso a impatto “quasi zero”, e un grande led wall informativo su tutte le attività programmate e realizzate dal Comune.

L’intervento sarà poi incentrato sulla mobilità dolce e non vedrà la realizzazione di parcheggi in zona. Saranno stabilità percorsi ciclo-pedonali sempre attraversabili da est a ovest di collegamento tra via Bodina e corso Francia, che andranno a implementarsi in modo sostanzialmente diretto con quelli del Parco Parri.

La vegetazione – infestante e ritenuta non di pregio – verrà analizzata attentamente e, dove necessario, sostituita con fasce di alberature che riprenderanno quelle storiche pur dando ampio spazio all’allestimento delle eventuali manifestazioni, che troveranno spazio “nell’Ettaro”: un’area centrale rispetto alla pianta del progetto e ampia (appunto) un ettaro. La pavimentazione dell’intera area sarà naturale e in grado di drenare e filtrare l’acqua piovana garantendo al tempo stesso assoluta stabilità e possibilità di attraversamento (anche con mezzi pesanti). Il termine per la rendicontazione dei lavori è stato spostato al 31 dicembre 2023.

- LE PAROLE DELL’ASSESSORE

“Stasera abbiamo assistito all’illustrazione dei lavori effettuati dallo studio, il primo passaggio dal punto di vista formale per la realizzazione dell’intervento – ha specificato l’assessore Mauro Mantelli nel proprio intervento - . Importante è che i lavori siano figli del dibattito, che si è svolto in questi anni, sulla programmazione partecipata: hanno visto il coinvolgimento del quartiere e di due scuole, un’eventualità che non ha grossi precedenti nella nostra città”.