Pass vaccinale per tornare a viaggiare: cosa ne pensano i cuneesi?

Il pass vaccinale annunciato dal premier Draghi dovrebbe essere la soluzione per rilanciare il turismo e tornare a viaggiare.

Si tratta di un documento che attesta l'avvenuta vaccinazione (con la seconda dose ricevuta da non oltre 6 mesi), la guarigione dal covid (da non oltre sei mesi), o l'esito negativo di un tampone eseguito da non oltre 48 ore. È necessario esibirlo anche per i minori, ma sarebbero esclusi i bimbi sotto i 2 anni.

Abbiamo chiesto un parere ai cuneesi che sono in gran parte favorevoli, ma avanzano dubbi su validità di tamponi e sulla tutela della privacy.

Guarda il video:

Il pass vaccinale consentirà di spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni.

Dovrebbe entrare in vigore a metà maggio per gli spostamenti in Italia. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto invece il Green pass europeo.