Un gruppo di cittadini di San Michele Mondovì chiede la sistemazione di via San Paolo

"Ad ogni lettera abbiamo avuto risposta dal sindaco che la strada (sbagliando continuamente pure il nome della stessa) non era comunale ma vicinale ad uso pubblico. Abbiamo dovuto far presente al sindaco e alla giunta che le strade vicinali ad uso pubblico hanno gli stessi diritti di manutenzione delle strade comunali; ad ogni modo abbiamo inviato all'amministrazione le delibere dei consigli comunali del 1967 e del 1979 in cui si dichiarava che la presente strada veniva resa comunale ricevendo dal sindaco, per tutta risposta, che le delibere comunali non erano idonee per determinarne la classificazione comunale in quanto prive di un atto di trasferimento. Giustificazione debole che non tiene conto dell’utilizzo della stessa da parte della comunità e che condurrebbe alla paradossale conclusione che l'ottanta per cento delle strade comunali di San Michele sarebbero, in realtà, tutte vicinali!. Abbiamo, quindi, chiesto nuovamente un incontro al sindaco, ma ci è sempre stato negato. Siamo riusciti ad esser ricevuti solamente tramite richiesta ed accompagnati da uno studio legale, ed il comune si è quindi attivato facendo fare dei lavori di sistemazione per un piccolo tratto di strada, appaltandoli ad una ditta, indicando che gli ulteriori interventi sarebbero proseguiti appena vi fossero state delle risorse comunali in ragioni delle difficoltà generate dalla pandemia in atto, non ne comprendiamo il nesso. Noi proprietari terrieri chiedevamo solo una manutenzione in economia che ben poteva essere fatta dagli stessi cantonieri comunali, senza ulteriori esborsi di denaro pubblico, nulla in più. Attualmente la strada è impraticabile per i mezzi pesanti, come ad esempio camion di ditte edili, vigili del fuoco o altro, mentre in passato lo era. A tal riguardo, il sindaco Michelotti ha consigliato ironicamente di usare all’occorrenza mezzi più piccoli.

"È con profondo rammarico che ci si vede costretti ad utilizzare il mezzo stampa per esprimere la propria frustrazione nei confronti dell’attuale amministrazione del Comune di San Michele Mondovì, guidata dal sindaco Michelotti." - si legge nella missiva - "Questa nasce a seguito della semplice richiesta di manutenzione ordinaria del tratto stradale di via San Paolo fino alla Borgata Aimoni, con il ripristino della larghezza originale della strada ed il ripristino delle cunette pubbliche, il tutto per una maggiore sicurezza di chi vi transita e per un principio di decoro e manutenzione della cosa pubblica. A nulla sono valse le innumerevoli doglianze orali e le varie lettere scritte e protocollate, rivolte al sindaco ed alla sua giunta a partire dal 2018 con più di 17 firmatari, nelle quali si chiedeva altresì un confronto con i cittadini interessati cui mai si è dato seguito".

Se è per questo, durante il rifacimento del ponte dal cimitero la lungimiranza dell'amministrazione comunale a quanto pare, non ha fatto neanche presente alle Ferrovie che esisteva la frazione San Paolo, tant’è che ora il carico massimo dello stesso è di 20 Tonnellate a senso alternato: nessun camion edile, betoniera, camion dei pompieri con gru o pullman possono transitare su tale tratto di via, condannando per sempre la frazione e via Moie sia a livello commerciale che residenziale, in quanto anche solo per una ristrutturazione o per una nuova costruzione il ponte è impraticabile. A causa di tale incresciosa situazione, per giungere in frazione si dovrebbe percorrere la strada alternativa che passa da Monasterolo Casotto, allungando la percorrenza di svariati chilometri nella bella stagione, mentre in inverno si dovrebbe rinunciare del tutto a tale eventualità in quanto non viene garantito lo spazzamento neve per volontà del primo cittadino.

Probabilmente il buon governo del comune prevedeva l’accesso alla frazione per via aerea! In conclusione, assodato che in Paese altri lavori sono stati fatti a discapito, fra il resto, della porzione di strada menzionata, esausti da questa logorante situazione, anche se ormai a San Michele ne siamo avvezzi, i cittadini della frazione non potranno far altro che investire della questione Corte dei Conti, affinché la magistratura faccia chiarezza sulle effettive spese del comune riguardo a questa situazione e ad altro".

Per fare chiarezza abbiamo contattato telefonicamente il sindaco, Domenico Michelotti:

"Sono molto dispiaciuto per quanto affermato in questa lettera, come amministrazione lavoriamo, e abbiamo sempre operato, cercato di fare il meglio per la comunità. Siamo al corrente della problematica in questione alla quale non sarebbe possibile rispondere in poche righe, mi riservo quindi il diritto di rispondere in dettaglio prossimamente"