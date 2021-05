"Sei stata un'esplosione di vita": A Dronero i funerali della 21enne Elena Audisio

In tantissimi a Dronero hanno voluto esserci, in questo triste giorno. Una bara di legno chiaro ed una corona di rose bianche, magnifichi girasoli al centro. Elena Audisio è morta a soli 21 anni in seguito ad una malattia scoperta sette anni fa, all'età di 14 anni.

Specifici termini oncologici. Quel significato vissuto, compreso nell'intimità, ma anche quel volerli approfondire attraverso il corso di laurea in Scienze Biologiche per essere un giorno d'aiuto e curare gli altri. Di Elena quel sorriso, così luminoso e bello, era il modo scelto per lottare. Di Elena la riservatezza anche, radiosa nelle fotografie sui social che alcuni nemmeno sapevano. Di Elena, la forza straordinaria.

Dal Vangelo di Giovanni sono state scelte le letture di lunedì, giorno in cui poi, nella notte, Elena è deceduta. Don Marco Bruno, vice parroco di Dronero: "San Paolo ha camminato molto, annunciato il Vangelo di speranza in molti luoghi e ci insegna che sono le cose un po' sofferte e conquistate con la fatica che lasciano un segno e durano a lungo".

Rivolgendosi poi ai genitori, alla sorella, al nonno ed al fidanzato: "Avete fatto tutto il possibile. Quella volontà di continuare a lottare e sperare ma anche affidarsi alla misteriosa volontà di Dio. Siete esempio di dedizione assoluta. La spiritualità di Elena rimarrà, testimonianza di rara bellezza ma anche esempio per tutti quelli che si trovano a lottare. Non è perduta".

In seguito, alcuni passaggi tratti dal "Piccolo Principe", lettura che piaceva particolarmente alla giovane. Quell'essenziale così invisibile agli occhi, ricordando quanto, nel corso della vita, aveva davvero saputo coglierlo.

Le commosse parole del preside del liceo scientifico di Cuneo, dove Elena aveva trascorso gli anni delle superiori, ed in quelle della dottoressa Occelli, uno dei medici che ha seguito la ragazza nel corso della malattia. Entrambi ne hanno ricordato la grande sensibilità il coraggio senza limiti.

"È arrivato il giorno che tanto speravamo non arrivasse mai. Sei stata un'esplosione di vita. Anche le cose più semplici con diventano speciali. Grazie per averci scelto". L'affetto degli amici. Infine nonno Pierino, commosso ha voluto ringraziare le tante persone che hanno pregato per Elena.

Ha accompagnato la funzione il coro "Girotondo di voci" di Roccabruna e, al termine, l'affettuoso omaggio ascoltando tutti insieme la canzone "Destinazione paradiso", nell'interpretazione di Laura Pausini.