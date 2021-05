Chirurgia plastica e medicina estetica: le migliori soluzioni

Lo sapevi che è possibile operare un lifting non solo al viso, che è un intervento anche piuttosto diffuso e conosciuto, ma anche ad altre zone del corpo come ad esempio le braccia e le cosce?

Se c’è in queste due zone qualche cosa che non ti piace, effettivamente è correggibile. Purtroppo le braccia tendono a perdere tessuto muscolare nel corso degli anni, e non è dovuto all’assenza di attività fisica, quanto all’eccesso di pelle che potrebbe accumularsi o accumuli di grasso localizzato presenti anche nelle persone peso forma e allenate.

Grazie alla chirurgia plastica e medicina estetica è possibile eliminare questi inestetismi, e dunque andare a diminuire la pelle e l’adipe che riteniamo essere in una misura più presenti del dovuto, in tutto quel tratto che si può andare a localizzare tra l’ascella il gomito. A volte le persone hanno magari delle braccia meno scolpite dal resto del corpo, e quindi l’effetto strano oppure non si piacciono proprio per questa caratteristica, perciò se andrà ad ottenere sicuramente un braccio compiuto nei città è più in sintonia ed armonia con le altre zone. L’effetto finale varia anche a seconda della tipologia di pelle che hanno i pazienti stessi, perché è una buona elasticità della pelle e necessaria a giungere un adattamento post operatorio ottimale.

Per quanto riguarda invece il lifting alle cosce, il concetto è molto similare, anche se in questo caso la zona che si sceglie di rimodellare risiede particolarmente in quella zona interna alla coscia. L’effetto di caduta verso il basso è decisamente antiestetico, ma si possono ottenere degli ottimi risultati, sia nell’intervento singolo che in più interventi.

Quali sono i prezzi per questo genere di interventi chirurgici?

Per un lifting delle braccia esistono veramente una serie di prezzi estremamente variegati. Ed è sempre bene valutare il singolo caso, perché il costo di un intervento chirurgico dipende molto anche da fattori come la lunghezza dell’intervento, e il luogo dove si effettuerà. In genere un lifting delle braccia parte da una cifra che potrebbe essere di 3 o 4000 €, e può arrivare anche a cifre ben più alte, persino il doppio.

Mentre se andiamo a esaminare i prezzi di un lifting alle cosce bisogna calcolare una cifra leggermente più alta, anche di 1000 €. Però, come continuiamo a sottolineare, bisognerebbe scegliere non certo in base alla cifra ma al chirurgo estetico. Perché si tratta di andare ad intervenire su il proprio aspetto fisico, e andare comunque a compromettere un minimo la propria salute. Anche se per un breve periodo di tempo e per una buona causa, comunque ci si sottopone ad una anestesia (tranne per le iniezioni di filler ambulatoriale).

Perciò ci si deve affidare nelle mani di specialisti in chirurgia plastica e medicina estetica, dotati delle giuste lauree specialistiche, e che hanno tantissime competenze all’interno di questo campo. Non solo perché questo ti permetterà di ottenere il risultato desiderato, ma anche perché potrei avere la sicurezza di dormire su sette guanciali, e vivere serenamente il decorso post operatorio.