Condizionatore d'aria: quale scegliere per rinfrescare casa?

Quando la temperatura inizia a salire, soprattutto se vivi in ​​una zona con elevata umidità è facile capire perché l'aria condizionata è una necessità per il comfort domestico.

Premesso ciò, devi altresì sapere che esistono quattro tipi principali di unità e sistemi di condizionamento domestico che funzionano in base al principio della rimozione del calore.

Tuttavia quando si tratta di livelli di efficienza, estetica e capacità di fornire comfort i risultati possono variare. In questo articolo, diamo quindi uno sguardo ai pro e ai contro di ogni unità o sistema per aiutarti a decidere qual è l'opzione migliore per rinfrescare la tua casa.

I condizionatori portatili e da finestra

Le unità per finestre sono un tipo popolare di apparecchiature di raffreddamento progettate per adattarsi a quelle a doppia e singola anta. Inoltre sono comunemente installati in appartamenti privi di aria condizionata centralizzata, oppure possono dare una spinta di raffreddamento a stanze singole in case più grandi.

I vantaggi dell'utilizzo di un condizionatore d'aria da finestra consistono principalmente nel fatto che sono relativamente piccoli, portatili e facili da installare senza l'aiuto di un professionista. I modelli odierni disponibili anche sui migliori store online, sono tra l’altro più efficienti fino al 30% rispetto a quelli prodotti solo un decennio fa.

Per quanto riguarda invece gli svantaggi devi sapere che ce ne sono almeno tre degni di nota; infatti, in primo luogo ogni unità che installi compromette la tua capacità di utilizzare quella finestra e blocca la tua visione dell'esterno. In secondo luogo dovrai fare i conti con il rumore del compressore, specie se il condizionatore lo usi in camera da letto.

Altra tipologia molto interessante è costituita inoltre dai condizionatori portatili senza tubo esterno : rispetto a quelli da finestra, infatti, questi climatizzatori possono essere posizionati ovunque, sono molto versatili e facili da spostare per rinfrescare dove più necessario.

Infine va aggiunto che la maggior parte dei condizionatori d'aria portatili dispongono di serbatoi d'acqua che è necessario scaricare manualmente poiché l'unità rimuove l'umidità in eccesso dall'aria.

I condizionatori della tipologia mini-split

Un condizionatore della tipologia split (oggi disponibili nella versione mini) viene definito tale poichè va installato a parete e necessita di un’unita esterna. Un condotto che attraversa un foro sigillato nel muro collega poi le due unità insieme. I condizionatori d'aria mini-split sono progettati per raffreddare le case più piccole, e alcuni modelli raggiungono i livelli di efficienza più elevati di qualsiasi tipo di sistema di condizionamento d'aria.

Per quanto riguarda i vantaggi di questo apparecchio per rinfrescare casa, devi sapere che quello principale è legato al fatto che ha la capacità di fornire un raffreddamento flessibile alle singole parti della casa, il tutto mantenendo dimensioni ridotte e un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, i mini split sono della tipologia a pompa di calore, per cui possono fornirti anche il riscaldamento domestico in inverno. Come bonus aggiuntivo, devi sapere che i mini-split funzionano silenziosamente come un normale ventilatore anche per il fatto che il compressore si trova all'esterno.

A questo punto volendo sintetizzare gli svantaggi, ti dico che i mini-split sono più costosi rispetto ai condizionatori portatili, e richiedono l’intervento di un professionista per eseguire l'installazione che include la perforazione di un foro di circa 7,5 cm per collegare i componenti interni ed esterni.

L'impianto di aria condizionata centralizzato

Questa opzione è il modo più completo per rinfrescare la tua casa, e nello specifico implica la distribuzione dell'aria raffreddata attraverso canalizzazioni con bocchette di entrata e uscita in ogni singola stanza. Se quindi stai cercando il raffreddamento di tutta la casa e hai già delle condutture in atto, questa è l'opzione più popolare tra cui scegliere.