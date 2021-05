Cuneo, Camera di Commercio: "Circa 11 mila imprese hanno già aderito al cassetto digitale"

Quasi undicimila imprese cuneesi hanno aderito al Cassetto digitale dell’imprenditore, strumento gratuito messo a disposizione dalla Camera di Commercio per poter accedere a visure, bilanci, fascicolo informatico e pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive.

“Questo traguardo è un segnale di come il Sistema camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo. Agli imprenditori consegniamo la carta d’identità digitale delle proprie aziende, così che possano accedere da smartphone e tablet alle informazioni e ai documenti ufficiali – evidenzia il Presidente Mauro Gola –. Il nostro personale in questi mesi, anche nel periodo del lockdown, ha accompagnato centinaia di imprese all’utilizzo della piattaforma, come ci confermano oggi il 16,3% degli aderenti al Cassetto Digitale e gli oltre 28 mila documenti estratti. Vogliamo però crescere ancora, per contribuire a formare un tessuto imprenditoriale sempre più digitale e innovativo, consapevole fruitore del valore del patrimonio informativo delle Camere di commercio”.

La piattaforma è integrata con il Sistema Pubblico di identità digitale ( SPID) e a livello nazionale, dal 2017 ad oggi, conta l’adesione di un milione di imprenditori con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno.

Il servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di impresa, con alcuni importanti cluster economici quali le società di capitali e le imprese individuali che rappresentano il 79% delle attivazioni.

Il sistema camerale lavora per rendere impresa.italia.it un punto di contatto sempre più efficace tra l’impresa e l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del percorso di semplificazione intrapreso, confermando le Camere di commercio quale naturale interlocutore per l‘impresa di oggi e del domani.

Per maggiori informazioni:

