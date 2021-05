Esperienze di lavoro: mobbing al primo impiego

Quando ho iniziato a lavorare al risto-pub mi ero appena diplomata. Avevo preso la decisione di guadagnare qualche soldo durante l'estate per potermi permettere di acquistare un computer portatile e i libri necessari. Avevo scelto la facoltà di giurisprudenza legale perché negli ultimi anni era maturata in me la decisione di aprire uno studio legale e fare il lavoro da avvocato. Questo sebbene avessi sempre adorato cani e gatti e avrei voluto fare la veterinaria.

Gli animali mi fanno sentire parte di un tutto e li considero miei fratelli su questa terra. Sono una ragazza semplice, con una famiglia tradizionale alle spalle. Ho un fratello più piccolo che fa impazzire i miei per i suoi interessi più disparati, ma è un piccolo genio. Io sono sempre stata meno in evidenza. Anche a scuola sono sempre andata bene, ma senza eccellere in niente. Facevo quanto dovevo con buoni voti, senza nessuna particolare predilezione per qualche materia.

Da quando ho capito che l'università non si può affrontare se non si ha una buona motivazione, ho alzato la posta e cercato di mantenermi da sola. Ecco perché il lavoretto estivo era diventato un lavoro stabile. Visto che la frequenza è obbligatoria per il settanta percento delle lezioni, potevo lavorare soltanto nei fine settimana. Fortunatamente non ho avuto necessità di pagarmi un alloggio, la casa dei miei si trova ben collegata con l'università e posso andare e venire tutti i giorni, i miei poi non c’erano mai, mia mamma sempre a scuola e mio padre avvocato del lavoro.

Apparentemente all'inizio tutto filava liscio. Il locale dove lavoravo è un risto pub molto frequentato, soprattutto la sera. Il mio turno si svolgeva il sabato mattina e la domenica pomeriggio. I problemi iniziarono quando il proprietario del locale mi notò, una sera. Era passato a controllare che fosse tutto in regola, soprattutto perché avevano fatto alcuni lavori per ampliare la zona dei tavoli esterna e voleva verificare con i suoi occhi, Non sapevo che fosse un ragazzo così giovane, poteva avere giusto qualche anno più di me. Mi era sembrata una brava persona, senza problemi con la giustizia, si era presentata con il suo nome, Alessio, e mi aveva chiesto di darci del tu. Visti da fuori sembravamo due amici intenti a parlare di fatti nostri e non di lavoro.

Da quel giorno, per tre domeniche lo trovai seduto ad un tavolo, sempre con la stessa ordinazione: uno spritz. Ogni volta mi chiese di sedermi con lui e prendere una pausa, mentre chiacchieravamo. Mi faceva sempre molte domande. Voleva sapere come mi trovavo a lavorare lì e se erano precisi nei pagamenti. Se avessi qualche lamentela verso altri dipendenti, se i clienti erano gentili (quasi tutti avvocati a Bologna per lavoro) sembrava un interessamento legittimo. Tra l'altro non mi potevo assolutamente lagnare: fino a quel momento era stato sempre tutto molto tranquillo.

Il personale e i cuochi erano gentili con me e nessuno mi aveva fatto domande indiscrete. Lo avrei definito un ambiente professionale, senza troppe chiacchiere. Ero anche l'ultima arrivata per cui non ero a conoscenza di alcune dinamiche. Probabilmente non le avrei neanche riconosciute se non me le avessero fatte notare.

Come in tutti gli ambienti di lavoro c'era anche qui una divisione in piccoli gruppi. Gente che non si sopportava e persone che avevano stretto amicizia. C'erano due cuochi e quattro persone che servivano ai tavoli, oltre a me. Due barman. In cucina erano assunti anche due ragazzi che si occupavano di aiutare gli chef, a turno. Gli inservienti che facevano le pulizie arrivavano a tarda sera, mentre il locale era ufficialmente chiuso. In totale quindi c'erano dieci persone che lavoravano nel locale. Le vedevo più o meno tutte perché coprivo sia il turno di mattina, il sabato, sia quello pomeridiano, il giorno seguente.

Col passare dei mesi avevo compreso che i gruppi erano due e non si sopportavano particolarmente, ma restavano civili tra loro. La cucina, chef e personale che ci ruotava intorno, parlava male di chi serviva ai tavoli, e viceversa. Fino a quando non ero arrivata io, indirizzando l'astio dei gruppi rivali verso un unico obiettivo. Il capo sembrava interessato a conoscere ogni dettaglio e cercava di conquistare la mia complicità. Era arrivato a presentarsi praticamente ogni volta che ero in turno nel pomeriggio. Avevo frainteso tutta la situazione. Se avessi intuito cosa stava per accadere, attualmente non avrei necessità di andare presso uno studio di avvocati del lavoro di Bologna.

Purtroppo la giovane età e l'ingenuità mi hanno penalizzato. All'inizio non ci avevo nemmeno fatto caso, eppure sembrava che il clima all'interno del locale fosse cambiato. Quando arrivavo, mi salutavano con poco calore nella voce. Ogni weekend lavorativo sembrava durare anni... Sentivo gli sguardi ostili di tutti su di me. Non credevo che fosse per il mio atteggiamento col proprietario. I miei colleghi al servizio iniziarono a scherzare sulle possibili motivazioni per le quali io avevo un trattamento, dal loro punto di vista, differenziato. Non era cameratismo, lo facevano con cattiveria, alludendo a miei atteggiamenti troppo amichevoli. In faccia non me lo dicevano, ma pensavano che avessi dimostrato troppa gentilezza con Alessio, e che il suo interesse per me andasse oltre quello lavorativo. Le chiacchiere non mi interessavano, ma quando iniziarono a darmi compiti inventati al solo scopo di umiliarmi, soprattutto quando c'era molta gente nel locale, ho capito che ero arrivata al limite.

Anche l'avvocato del diritto del lavoro di Bologna mi confermò, al primo appuntamento, che si trattava di mobbing. Le ragazze del servizio dicevano davanti a me, ad alta voce, che ero la protetta del capo. Anche gli avventori iniziavano a chiamarmi così, quasi che fossi una poco di buono. Ogni fine settimana cercavano un modo per mettermi in imbarazzo e farmi vergognare. Non succedeva se c'era Alessio, ma lui aveva iniziato a venire una o due volte al mese. Ero talmente stressata che non riuscivo nemmeno a concentrarmi sugli esami di fine anno. Tornavo a casa e mi mettevo a piangere. Vivere con persone che ti odiano senza ragione apparente e te lo dimostrano è una sensazione che ti scava dentro e ti lascia piena di tristezza.

I miei genitori, stanchi di vedermi così devastata, mi aiutarono. Cercai su internet qualche informazione per diritto del lavoro sul sito del ministero, poi provammo anche a parlarne prima con Alessio e con l'avvocato del lavoro che mi seguiva, cercando di trovare una soluzione. Ci fu anche una riunione di tutto lo staff. Due ragazze apparentemente mi chiesero scusa, ma il rapporto si era talmente logorato che, anche una volta che riconosciuti i miei diritti, preferii cambiare lavoro.