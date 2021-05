Non esageriamo se affermiamo che ci troviamo all'interno di un'era digitale e questo lo abbiamo visto anche nel momento in cui vivendo la quarantena obbligatoria per l'emergenza sanitaria covid-19, ci siamo trovati tutti a stare chiusi in casa e ad essere collegati su internet e con soprattutto con i vari social facebook Twitter LinkedIn e Instagram.

Anche i politici e chi si occupava dell'emergenza utilizzavano il messaggio attraverso i social per comunicare con le persone e cercare di tranquillizzarle e di informarle su tutto quello che stava succedendo e questo per farti capire che ormai se sei un libero professionista o hai un'azienda non ti puoi esimere dal comunicare il messaggio attraverso i social e che servirà per far capire ai tuoi possibili clienti e ai tuoi potenziali ammiratori quello che proponi e quelle che sono le tue capacità.

I social infatti ormai sono diventati una piazza virtuale e possono essere usati in maniera positiva o negativa e quindi non bisogna farsi trascinare dei luoghi comuni, ma semplicemente bisogna capire che se usati con buon senso e raziocinio possono essere molto utili e dare una svolta alla propria situazione lavorativa e professionale e nel caso in cui si ritenga di avere bisogno di professionisti, bisogna trovare per la propria attività o per il proprio lavoro da singolo un social media manager di alto livello. Infatti questa figura professionale ha la capacità di riuscire con il messaggio attraverso i social e quindi i tuoi canali a trasmettere agli altri quella che è la tua soggettività e la tua particolarità e soprattutto ti permette di farti conoscere meglio con i tuoi possibili clienti o ammiratori.

Il messaggio attraverso i social che più ci ha fatto emozionare

Trovarsi nell’era digitale e quindi avere accesso ad internet e ai social è una grande opportunità sia per un’azienda, che per un libero professionista che anche per un cliente.

Infatti è giusto parlare delle grandi possibilità dei clienti che poi alla fine sono i fruitori finali del messaggio attraverso i social che poi è il tema del nostro articolo. Infatti non dobbiamo dimenticarci che prima dell’avvento di Internet in generale e anche dei social pure i clienti avevano molte meno possibilità di conoscere molti prodotti o servizi. Si dovevano affidare al classico negozio o servizio di quartiere. Oltre il fatto che di molti prodotti e servizi non sapevano nemmeno della loro esistenza.

Quindi quando si manda un messaggio attraverso i social bisogna sempre ricordarsi che se anche in quel momento ci stiamo muovendo nel ruolo di azienda che vuole vendere un prodotto o un servizio anche noi siamo stati dalla parte dei clienti quindi sappiamo di che cosa hanno bisogno a livello di messaggi attraverso i social.

Ecco perché dovremmo chiederci: quale è stato il messaggio attraverso i social che ci ha maggiormente coinvolto?Magari sono stati molti che ci hanno incuriosito, altri che ci hanno annoiato ma qualcuno che ci ha colpito.

In base a quel messaggio sapremo bene come comunicare i nostri contenuti