Pibún: il mercato digitale dei cuneesi

Pibún è il mercato agricolo online della città di Cuneo che offre la possibilità di ricevere la spesa anche a domicilio. Tra i suoi obiettivi principali: riconnettere due mondi apparentemente sempre più distanti, quello urbano e quello rurale, ispirandosi a un forte senso di collaborazione e condivisione, curando il bene comune, incentivando un nuovo consumo ecosostenibile e la costruzione di una consapevolezza capace di riportare l’attenzione su ciò che mangiamo, scoprendo da dove proviene e come viene prodotto.

Ma chi c’è dietro Pibún?

Nel 2020, tredici persone, ispirate dall’importanza dalla co-creazione e co-partecipazione delle comunità di quartiere ad attività legate alla conservazione del bene comune, hanno appoggiato un progetto che fosse in grado di prendersi cura, attraverso la creazione di reti di comunità, di quelli che vengono definiti beni comuni: sport, verde, salute, recupero e gestione di spazi di comunità. Nasce così l'Associazione Culturale Co.Cun (CO= comunità CUN= Cuneo): Andrea, Josetta, Corrado, Marco, Marina, e altri amici di Cuneo e dintorni, sono i soci fondatori e provengono da molteplici realtà sociali e culturali. Insieme a molti altri, oggi, intrecciano le proprie competenze per sostenere servizi e progetti per la comunità.

Tra questi, complice forse l’inedito scenario dell’ultimo anno che ha spinto molte realtà a fare di necessità virtù, anche l’apertura dell’e-commerce Pibún, attraverso il quale le aziende curate da una nuova generazione di contadini 2.0 vendono i propri prodotti in quello che è a tutti gli effetti un mercato contadino digitale.

Così, rimboccandosi le maniche, con curiosità ed entusiasmo, Rosalba si occupa della contabilità, Linda gestisce la piattaforma e provvede alla distribuzione dei prodotti ai clienti, Andrea mantiene i rapporti con le aziende agricole, Josetta programma la certificazione partecipata, Corrado si occupa delle pubbliche relazioni, la nutrizionista Barbara prepara programmi di educazione alimentare, mentre Ettore, appena sarà possibile, si occuperà dell’organizzazione di eventi di street food contadino.

Pibún è molto più di un semplice e-commerce: è l’idea di una comunità agricolo-urbana, dove tradizione e produzione territoriali si uniscono all’innovazione sociale con un unico scopo, quello di rimettere al centro i cittadini, le loro esigenze e le loro possibilità.

Visita il sito di Pibún e scopri tutti i servizi!

Segui @pibuncuneo, la pagina Facebook di Pibún per non perderti gli aggiornamenti.