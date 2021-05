Si è svolta l’Assemblea della Banca di Boves

L’Assemblea della Banca di Boves si è svolta in data 05.05.2021 e, per il secondo anno consecutivo, causa emergenza COVID, tramite il Rappresentante Designato.

I Soci non sono stati dunque fisicamente presenti, ma hanno potuto comunque votare gli argomenti all’ordine del giorno tramite conferimento al Rappresentante Designato della loro delega e delle loro istruzioni di voto, dopo aver consultato tutta la documentazione a corredo nell’Area loro riservata all’indirizzo www.bancadiboves.it , oppure richiesta in filiale.

L’anno 2020 si è chiuso con un bilancio solido ed equilibrato, a dimostrazione dell’attenta e scrupolosa gestione che da sempre caratterizza l’Istituto.

Il bilancio, approvato in Assemblea, mostra una continua crescita: la raccolta raggiunge valori di mercato complessivamente par ad oltre euro 730 milioni (con delta positivo complessivo di +5% rispetto all’anno precedente ed un +19 per il solo risparmio gestito), mentre gli impieghi sfiorano i 317 milioni di euro, con un delta positivo di +3% rispetto all’anno precedente.

Il margine di interesse balza ad un +18% ed il margine di intermediazione sale del 14%, per quindi osservare un risultato corrente lordo pari a 1, 286 milioni di euro che corre ad un +10% rispetto al 2019.

L’utile netto ha consentito all’Assemblea di destinare ancora una volta 150 mila euro ad interventi di beneficenza. Numerose sono le iniziative che si sono accompagnate nel 2020 e grande è stato l’ascolto rivolto alle realtà particolarmente impegnate in ambito emergenziale, con un esborso complessivo a sostegno del territorio pari ad oltre 240.000,00.

L’Assemblea ha inoltre votato nella carica di Amministratori i consiglieri uscenti Baudino Michele e Oliva Giuseppe.

L’Assemblea è stato un momento per rimarcare il giusto atteggiamento assunto da Soci, Clienti e Dipendenti, in un anno difficile come è stato il 2020.

Gli ottimi numeri approvati in Assemblea, si caricano quest’anno dunque di un significato ancora più alto, perché sono la conferma che credere ed affidarsi ad una realtà solida, fatta di ascolto e di attenzione quotidiana, può fare davvero la differenza.

I Soci, che sono ormai oltre 7.200, sono la dimostrazione del grande legame che caratterizza la Banca al suo territorio, nel quale investe e crede da sempre.

E l’incontrarsi, anche quest’anno, in modo differente, non farà che aumentare il desiderio per la Banca di Boves di incontrarsi davvero, appena si potrà, in quel valore dello “Stare Insieme” sul quale da sempre si fonda.