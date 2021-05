“Miracolo a Cussanio”, il nuovo libro di Walter Lamberti e Franco Blandino

Il libro “Miracolo a Cussanio” è stato presentato nella giornata di ieri, mercoledì 5 maggio, presso il Santuario di Cussanio. Una narrazione in gran parte illustrata sotto forma di graphic novel dove emergono le vicende più incisive che hanno reso storico il Santuario, ripercorrendo 500 anni di storia, dalla peste del 1521 all’attuale pandemia da Covid-19.

Gli autori dell’opera, Walter Lamberti e Franco Blandino, tengono a sottolineare come la narrazione sia dedicata principalmente alla Next Generation, utilizzando un linguaggio pop. Anche per questo motivo si è reso necessario contenere il più possibile il prezzo, in 15 euro, evidenziando l’aiuto delle Istituzioni nel renderlo possibile.