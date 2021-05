Presidio di Italia Viva Cuneo in piazza Galimberti per incontrare la cittadinanza

Il comitato di Italia Viva di Cuneo, coordinato da Antonio Dell'Aversana e Anna Bracco in continuità con la programmazione degli ultimi mesi scende in piazza ed incontra la cittadinanza.



Martedì 11 maggio sarà presente con un presidio in Piazza Galimberti incontrando le persone per ascoltare quelle che sono le esigenze e le priorità su cui concentrare la propria azione nei prossimi mesi.



I coordinatori cittadini, insieme ai coordinatori provinciali Marta Giovannini e Francesco Hellmann, così come i membri del comitato,saranno presenti e lieti di scambiare le reciproche idee sul futuro della città, onde partire con la vera Primavera delle Idee per Cuneo.