“QuintEssenza OnLine”: per imparare a fare un uso corretto delle erbe aromatiche in cucina

Sabato 15 maggio alle ore 11, in diretta streaming dalla pagina Facebook della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, si svolgerà “QuintEssenza OnLine”.

L’evento ricorda “QuintEssenza”, manifestazione in presenza che vede protagoniste spezie e erbe aromatiche, la cui XXIII edizione anche quest’anno non si potrà svolgere a causa del perdurare della pandemia e delle misure contenitive del Covid.

L’evento online consiste in un incontro virtuale con Paolo Bellingeri (medico chirurgo con perfezionamento in nutrizione) e Donatella Giorgis (medico di medicina generale e master in nutrizione ed educazione alla salute) dell’associazione culturale “Sana Forchetta” di Tortona, che racconteranno al pubblico collegato da casa le caratteristiche di alcune erbe aromatiche utilizzate quotidianamente nelle nostre cucine, presentando alcune ricette in un contesto di salute e corretta alimentazione.

“In attesa di tornare ad organizzare QuintEssenza in piazza Santa Rosa e nelle vie del centro di Savigliano, abbiamo pensato di celebrare la mancata edizione con un incontro organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Sana Forchetta di Tortona – spiega Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano -. Nell’incontro si parlerà di come utilizzare in modo sano erbe aromatiche di uso comune come basilico, rosmarino, salvia e timo, delle loro peculiarità e proprietà benefiche in grado di interagire con le nostre cellule e soprattutto con il nostro Dna. Per prepararvi all’evento nei prossimi giorni pubblicheremo sulla pagina Facebook della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano alcune video ricette suggerite dall’associazione culturale Sana Forchetta e realizzate apposta per noi dalla conduttrice televisiva Ilaria Salzotto”.