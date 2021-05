Inaugurato il centro vaccinale a Limone: 700 dosi somministrate il primo giorno

È stato inaugurato oggi, giovedì 6 maggio, il Centro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid di Limone Piemonte, allestito in piazza Henri Dunant.

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alle 9 con la partecipazione del Direttore generale dell’Asl CN1 Salvatore Brugaletta, del Direttore del Distretto di Cuneo dell’Asl CN1 Domenico Barbero, dei medici di medicina generale operanti a Limone Augusto Iannuzzi e Giuseppe Vasile e dei medici limonesi Angelo Fruttero e Domenico Clerico. A fare gli onori di casa il sindaco di Limone Massimo Riberi, presente alla cerimonia di inaugurazione insieme ai colleghi primi cittadini di Vernante Gian Piero Dalmasso e di Robilante Massimo Burzi.

Nel primo giorno di attività la struttura, che serve il bacino d’utenza dell’alta Valle Vermenagna, sono state somministrate 70 dosi. Le vaccinazioni proseguiranno la prossima settimana in orari che verranno definiti giorno per giorno, in base della disponibilità di vaccini. L’operatività del servizio sarà garantita anche grazie all’intervento di un’infermiera assoldata dal Comune di Limone e alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa locale.

“L’inaugurazione di questo centro, che abbiamo fortemente voluto, è per tutta l’Amministrazione comunale motivo di orgoglio e rappresenta un concreto passo in avanti verso l'ottimizzazione della campagna vaccinale - ha commentato il sindaco di Limone Massimo Riberi – . Un ringraziamento speciale va all’Asl CN1, ai medici di base e ai medici volontari che operano sul territorio comunale, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa, al personale amministrativo e, in generale, a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e agli operatori che si occuperanno della gestione del servizio”.