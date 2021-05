Partorire senza dolore in piena pandemia: al Santa Croce ora è possibile (VIDEO)

Partorire senza dolore in piena pandemia: all’ospedale “Santa Croce e Carle” di Cuneo si è tornati a farlo dopo un 2020 che ha visto quasi azzerato questo servizio.

Il sistema è stato riorganizzato e informatizzato.

Ecco come, lo spiegano in questo video tutti gli attori coinvolti:

Sono 522 i parti nel primo quadrimestre 2021, con una sostanziale tenuta rispetto al resto d’Italia.

Le procedure di contenimento del dolore (che comprendono travaglio in acqua, massaggi, farmaci e analgesia peridurale) sono stati applicati nell'82% dei travagli, con una quota significativa della sola peridurale (17/18%).

Maria Assunta Bruno, responsabile Anestesia in sala parto: “Oltre al sollievo del dolore per la mamma, la partoanalgesia è una tecnica che garantisce anche un aiuto nella gestione di pazienti che hanno un travaglio un po' più complesso del normale (pazienti indotte, con patologie, ipertese e diabetiche, etc). Abbiamo rivoluzionato la modalità di accesso alla partoanalgesia rendendola più informatizzata e riducendo le visite in presenza”

Andrea Puppo, direttore della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia : “L'80% delle donne che affrontano un travaglio ha un'opzione di sollievo dal dolore che non necessariamente è l'analgesia, però tra queste c'è anche l'analgesia che sta crescendo come numeri”.

Alessandro Locatelli, direttore Emergenze e aree critiche: “In un periodo difficile come questo, si è riusciti ancora una volta a trovare la possibilità per dare spazio a questa necessaria procedura”

Giuseppe Coletta, primario Anestesia: “Gli anestesisti hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale nella gestione della partoanalgesia”

Federica Ferrero, coordinatoere ostetrico: “Proponiamo varie metodiche di contenimento del dolore tra cui la partoanalgesia, con un grande investimento di risorse e di capacità da parte di tutti noi”.