Cavallermaggiore, il Consiglio Comunale dei Ragazzi omaggia la Croce Rossa Italiana

Seconda e ultima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi guidato dal giovane sindaco Daniele Gotta.

Tra le proposte, raccolte tra le varie classi delle medie dell’Istituto Comprensivo e presentate dai ragazzi dei CCR, la realizzazione di una pensilina davanti alla scuola, ma anche interventi nel cortile.

Gli studenti hanno poi ringraziato l’Amministrazione comunale per la dotazione di lavagne LIM, di cui una già posizionata in una classe delle medie, grazie ai fondi statali e comunali, oltre che all’installazione di nuovi orologi nelle aule.

Durante il Consiglio è stata inoltre omaggiata la Croce Rossa Italiana la cui bandiera è stata esposta sul tavolo della sala consiliare. “Abbiamo voluto ringraziare in particolare la Croce Rossa di Racconigi - spiega il sindaco Davide Sannazzaro - con cui collaboriamo spesso, e abbiamo colto l’occasione per spiegare ai ragazzi che cos’è e cosa fa per il nostro territorio”.

Nel frattempo a scuola è in corso la nuova fase del rinnovo del Consiglio comunale dei Ragazzi, l’elezione del prossimo sindaco e dei Consiglio sarà tra gli alunni della seconda media che “governeranno” poi l’anno prossimo. A tal proposito il sindaco e il consigliere Carlo Bovolo hanno preparato un video di presentazione per i ragazzi in cui spiegano il funzionamento del Palazzo Comunale ai giovani studenti.

Il CCR è seguito dal sindaco Sannazzaro e dalla vice sindaca Sandra Bergesio. Per rivedere l’ultima seduta: https://www.youtube.com/watch?v=sE-4CUlCSMY