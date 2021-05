Gli studenti del Liceo Soleri-Bertoni di Saluzzo incontrano l’Arma dei Carabinieri

Nell’ambito delle attività di “Educazione alla legalità”, martedì 4 maggio, gli studenti dell’Istituto Superiore Soleri-Bertoni di Saluzzo, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, hanno incontratoi Carabinieri.



La conferenza, rivolta agli studenti delle classi prime e seconde, alla quale hanno partecipato il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, GiuseppeBeltempo,ed il maresciallo Simone Orlandi, comandante della stazione Forestale di Saluzzo, è stata organizzata e coordinata dalla professoressa Antonella Mercuri, docente di Diritto ed Economia, e referente per l’Educazione alla legalità e per il bullismo.



Al fine di promuovere la cultura della legalità ed offrire agli studenti maggiori elementi di conoscenza e spunti di riflessione sul concetto di cittadinanza responsabile e consapevole, sono stati trattati temi di stretta attualità:bullismo, cyber-bullismo e violenza di genere, accesso ad internet e rischi connessi, educazione alla legalità ambientale.



Nell’aula multimediale dell’Istituto Soleri-Bertoni, gli studenti hanno ascoltato con particolare attenzione gli interventi dei rappresentanti dell’Arma, cogliendo l’opportunità per porre, infine, delle domande inerenti esperienze dirette e personali o problematiche inquadrate in un contesto più generale.