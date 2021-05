Dronero Cult non si arrende e pensa ad un nuovo interessante progetto

“Le idee elaborate tra la fine del 2019 e l’avvio del 2020, si suono scontrate con l’insorgenza dell’emergenza sanitaria che ha determinato un complessivo e generalizzato arresto delle attività. Nonostante l’impossibilità ad incontrarsi e riunirsi in luoghi privati e pubblici, abbiamo comunque operato su diversi tavoli progettuali con numerosi partners istituzionali”: così Matteo Ferrione, presidente di Dronero Cult.

A Dronero, tra le realtà locali attive sul territorio c’è “Dronero Cult”, associazione nata nel 2014 con l’intento di portare avanti iniziative di carattere culturale, in particolare nel campo della valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale.

Coinvolti all’interno molti giovani della città. Con l’intento di rinnovare costantemente l’offerta culturale e promuovendo la partecipazione creativa delle persone, negli anni l’associazione ha dato vita a numerose attività.

Di rilievo quelle realizzate nell’ambito del progetto “Dronero, un borgo ritrovato”, valorizzando dimore e monumenti di interesse storico-artistico custoditi nel centro della città. L’organizzazione, così, di visite guidate, ma anche di iniziative collaterali: la realizzazione di un documentario, del volume “Antiche dimore e giardini a Dronero”, dei concorsi fotografici “ScatTiamo Dronero” e “Cartoline di Dronero” in collaborazione con FotoSlow Valle Maira. Progetti teatrali inoltre (con la compagnia di Saluzzo “Teatro del Marchesato” o con quella di Busca “Mangiatori di Nuvole”) e molte collaborazioni, ad esempio con il Museo Civico Luigi Mallé di Dronero.

A fronte di impossibilità legate all’emergenza sanitaria, pensare a traguardi raggiungibili. Ultimamente, infatti, l’idea di un progetto a Dronero di inclusione educativa nell’ambito extrascolastico, rivolto all’Istituto Comprensivo di Dronero e dedicato in modo particolare al plesso di Oltre Maira (infanzia e primaria). Spiega il presidente, Matteo Ferrione. “I tempi sono veramente difficili, abbiamo voluto pensare a cosa però può essere possibile. Abbiamo così aderito, con l’Istituto Comprensivo di Dronero e la cooperativa sociale “Insieme a Voi ONLUS” di Busca, ad un bando ministeriale che sostiene progetti educativi in tutt’Italia. In questo caso il nostro intento è dato da una volontà a nostro parere importante: evitare l’emarginazione di tutte quelle fasce di popolazione che si trovano in difficoltà, cercando di offrire a tutti le stesse opportunità in termini di momenti attività, di crescita educativa, di rapporti sociali e conseguentemente interiore.

Presentato, il nuovo progetto di Dronero Cult è ora in fase di valutazione da parte del Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’associazione quindi non demorde, operativa continua a perseguire il suo intento.