Il valore del Patrimonio dell'umanità nella segnaletica stradale: all'ingresso di Guarene il cartello Unesco

"Benvenuti nel Roero a Guarene i cui paesaggi vitivinicoli sono Patrimonio dell'umanità" si legge al centro del cartello stradale Unesco affisso all'entrata del paese accanto a quello del Touring Club Italiano e disposto in vista dell'accoglienza del Giro d'Italia il cui passaggio è in programma per lunedì 10 maggio.



L'apposito cartello posizionato alla presenza del direttore del sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato, Roberto Cerrato, e del sindaco di Guarene Simone Manzone, ufficializza l'ingresso del comune guarenese come socio dell'ente gestore. Indica inoltre ai viaggiatori e ai cittadini che le strade che stanno percorrendo fra Langhe, Roero e Monferrato attraversano un Paesaggio Culturale inserito nella World Heritage List dell’Unesco.



"Un benvenuto agli sportivi in questo nostro territorio attraverso un percorso appena rinnovato tra gli alberi fioriti della primavera - commenta il primo cittadino Manzone - Stiamo andando verso una sempre più importante direzione di promozione del territorio che parte dalle nostre ricchezze di biodiversità territoriale passando per quelle artistiche e culturali, da implementare con attività imprenditoriali di attrazione, ristorazione e turismo. Un lavoro certosino che portiamo avanti ogni giorno per offrire benessere ai cittadini e al turista che decide di visitare la nostra bellissima Guarene".