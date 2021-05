I cani "invisibili" hanno troppa paura per mostrarsi ai visitatori

Il Pinco Pallino oggi vi presenta tre ospiti “invisibili”: i visitatori che camminano tra le gabbie non li vedranno mai perché loro se ne stanno rintanati nelle loro cucce a causa di una forte timidezza e tante paure che li perseguitano e gli impediscono di uscire per farsi conoscere…. Noi del Pinco Pallino non vogliamo che per loro sia una condanna: anche gli invisibili hanno diritto a una chance!

Nella foto di coppia potete vedere Aloe e Pandora e nell’altra Leo: vi aspettano di persona, venite a incontrarli!

Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club