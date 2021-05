Al Castello Rocca de' Baldi, il Comizio Agrario avvia una piattaforma sperimentale per le pratiche agro-ecologiche

Il Comizio Agrario presso il parco del Castello di Rocca de’ Baldi ha dato vita, in collaborazione con la Facoltà di Agraria di Torino, ad una Piattaforma sperimentale agraria nella quale conserva oltre cento varietà locali di mele e numerose varietà di ortaggi ed erbe aromatiche e officinali; inoltre mette in campo prove di buone pratiche agro-ecologiche per favorire la fertilità del suolo, la salubrità dei prodotti e la cura dell’ambiente in generale.

La Piattaforma sperimentale agraria è visitabile, tranne in caso di festività, tutti i mercoledì dalle 9 alle 17 e, nel periodo maggio – agosto, anche il sabato dalle 9 alle 12.

È inoltre possibile entrare a far parte del gruppo di Soci volontari che gestiscono la Piattaforma stessa e che sono ben lieti di condividere i loro saperi agrari.

Per prenotare visite o avere informazioni per fare volontariato:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45, Mondovì

Tel. 0174.42114 (orario ufficio martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12)

E-mail: laboratorio@comizioagrario.org